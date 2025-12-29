Gente

Estos son los famosos que murieron en 2025

El papa Francisco, Giorgio Armani, Kepa Amuchastegui y Brigitte Bardot son solo algunas de las personalidades que fallecieron este año.

Redacción Gente
29 de diciembre de 2025, 8:45 p. m.
El papa Francisco, Giorgio Armani, Kepa Amuchastegui y Brigitte Bardot
El papa Francisco, Giorgio Armani, Kepa Amuchastegui y Brigitte Bardot Foto: Getty Images / Instagram @hulkhogan /Getty Images

El 2025 ha sido un año de profundas pérdidas para el mundo del espectáculo, la música y el cine, con la partida de íconos que marcaron generaciones.

Desde Hollywood hasta los escenarios latinoamericanos, figuras como Val Kilmer, Paquita la del Barrio y Hulk Hogan dejaron un vacío imborrable entre sus fans.

Val Kilmer murió el 1 de abril de 2025
Val Kilmer murió el 1 de abril de 2025 Foto: WireImage

Val Kilmer, el carismático actor conocido por su rol en Top Gun y como Batman en Batman Forever, falleció el 1 de abril a los 65 años víctima de neumonía. Diane Keaton partió el 11 de octubre a los 79 años por complicaciones de neumonía, dejando su legado en Annie Hall. Julian McMahon, de Nip/Tuck, falleció el 2 de julio a los 56 años por cáncer.​

En el ámbito musical, Roberta Flack falleció el 24 de febrero a los 88 años por ELA. Brian Wilson, de The Beach Boys, murió el 11 de junio a los 82 años por paro respiratorio. En el ámbito latino, Rubby Pérez, el salsero dominicano que conquistó corazones con éxitos como Volveré y Buscando Tus Besos, falleció trágicamente tras el derrumbe del techo en una discoteca en la que ofrecía un concierto. Su voz merenguera unió generaciones en fiestas caribeñas y escenarios colombianos, donde colaboró con artistas locales en tributos a la salsa brava.​

El arte colombiano despide a Gustavo Angarita, maestro de la actuación.
El arte colombiano despide a Gustavo Angarita, maestro de la actuación. Foto: Tomado de Instagram: @Gusangarita

Entre las pérdidas en Colombia se encuentran Gustavo Angarita, el versátil actor colombiano de la reconocida película La estrategia del caracol, quien murió el 17 de octubre de 2025 a los 83 años. Su presencia imponente y carisma lo convirtieron en referente del drama nacional, dejando huérfanos a fans de la televisión colombiana.

Kepa Amuchastegui, destacado actor reconocido por su papel en Betty, la fea, falleció el 27 de mayo, a las 11:11 p. m., según lo reveló su hijo, Unai Amuchastegui, en Facebook.

Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, murió el 24 de julio en Florida por un paro cardíaco, a los 71 años, cerrando una era de espectáculo sobre el ring.

Hulk Hogan
Hulk Hogan Foto: AFP

En el mundo de la moda, Giorgio Armani, el ‘emperador’ de la moda italiana, falleció el 4 de septiembre a los 91 años, en Milán.

Brigitte Bardot, la musa francesa del cine, falleció el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, mientras que el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa partió el 13 de abril a los 89 años.

Una de las muertes más mediáticas de este año han sido las de Rob Reiner, célebre actor, director y productor, y su esposa, Michele Reiner, quienes fueron encontrados muertos en su domicilio de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre.

Se revelan nuevo detalles sobre el brutal asesinato de Rob y Michele Reiner, esto pasó con sus cuerpos
Rob y Michele Reiner Foto: Instagram @michelereiner

En la lista se suman nombres como el de la conservacionista Jane Goodall, Robert Redford, Ozzy Osbourne, José Mujica, el papa Francisco, Gene Hackman, Michelle Trachtenberg, Paquita Gallego y David Lynch.





