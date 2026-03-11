Regionales

Tragedia en Sucre: niña de 7 años estaba desaparecida y la encontraron sin vida

Las autoridades investigan el caso sucedido en Toluviejo.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 8:25 a. m.
Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia).
Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia). Foto: Getty Images / South Agency

Una tragedia se registró en Toluviejo, en el departamento de Sucre, en el Caribe colombiano, donde encontraron sin vida a una menor de 7 años de edad que estaba desaparecida desde hacía varias horas. De acuerdo con la información que se ha conocido, el cadáver de la niña fue hallado dentro de un arroyo, por lo que lo trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal para determinar qué le causó la muerte.

La menor de edad estaba jugando en casa de una vecina cuando salió a su casa a buscar unos juguetes, pero en ese momento no supieron más de su paradero. El arroyo donde la encontraron muerta se encuentra entre el barrio Los Olivos y un sector conocido como La Vieja, jurisdicción del corregimiento de Varsovia.

Un líder indígena arhuaco de 92 años, su hijo y un niño de 6 años murieron en medio del fuego cruzado en la Sierra Nevada: la situación es aterradora
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina Legal. Imagen de referencia. Foto: A.P.I

Entretanto, el coronel Freddy Alonso Triana, comandante de la Policía de Sucre, sostuvo a medios de comunicación que el cuerpo sin vida de la menor de edad tiene signos de ahogamiento, pero esto apenas es una hipótesis que deben confirmar las autoridades medicolegales.

Otra de las informaciones que tiene la Policía Nacional es que la menor de edad habría sido vista con un hombre caminando, pero esto se encuentra en plena verificación.

Nación

Nuevo golpe a las disidencias de alias Calarcá. Cayó uno de sus explosivistas

Medellín

¿El cielo gris de Medellín provocará lluvias este miércoles?, pronóstico del clima hoy en Antioquia y la región andina

Bogotá

Duro golpe en Bogotá a la banda ‘AK47’: reportan varias capturas

Bogotá

Si va para Villavicencio, ojo: habrá cierres nocturnos en la vía al Llano

Bogotá

Paro de maestros en Bogotá: horarios, punto de encuentro y recorrido de las marchas

Nación

Day Vásquez pidió retirar las restricciones que tiene para salir del país; la Fiscalía la apoyó

Barranquilla

Del desplazamiento al emprendimiento: así buscan reconstruir su vida 73 familias en Atlántico

Política

Archivan investigación contra Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre, por supuesta violencia intrafamiliar

Política

Candidato a la Cámara en Sucre pide acciones urgentes en el departamento: “Cinco años con familias bajo el agua por Caregato”

Nación

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

Grave situación por combates entre Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadores: tres índigenas arhuacos murieron en medio del fuego cruzado en la Sierra Nevada

Ahora, las autoridades solo esperan el dictamen de Medicina Legal con el fin de poder esclarecer este caso que ha causado indignación entre la ciudadanía que pide que puedan determinar qué fue lo que sucedió.

Desde la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudadanía con el fin de que puedan entregar información útil para los investigadores que asumieron el caso. Las personas que puedan entregar información se pueden comunicar a la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día bajo la absoluta reserva.