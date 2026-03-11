Tragedia en Sucre: niña de 7 años estaba desaparecida y la encontraron sin vida

Una tragedia se registró en Toluviejo, en el departamento de Sucre, en el Caribe colombiano, donde encontraron sin vida a una menor de 7 años de edad que estaba desaparecida desde hacía varias horas. De acuerdo con la información que se ha conocido, el cadáver de la niña fue hallado dentro de un arroyo, por lo que lo trasladaron hasta las instalaciones de Medicina Legal para determinar qué le causó la muerte.

La menor de edad estaba jugando en casa de una vecina cuando salió a su casa a buscar unos juguetes, pero en ese momento no supieron más de su paradero. El arroyo donde la encontraron muerta se encuentra entre el barrio Los Olivos y un sector conocido como La Vieja, jurisdicción del corregimiento de Varsovia.

Entretanto, el coronel Freddy Alonso Triana, comandante de la Policía de Sucre, sostuvo a medios de comunicación que el cuerpo sin vida de la menor de edad tiene signos de ahogamiento, pero esto apenas es una hipótesis que deben confirmar las autoridades medicolegales.

Otra de las informaciones que tiene la Policía Nacional es que la menor de edad habría sido vista con un hombre caminando, pero esto se encuentra en plena verificación.

Ahora, las autoridades solo esperan el dictamen de Medicina Legal con el fin de poder esclarecer este caso que ha causado indignación entre la ciudadanía que pide que puedan determinar qué fue lo que sucedió.

Desde la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudadanía con el fin de que puedan entregar información útil para los investigadores que asumieron el caso. Las personas que puedan entregar información se pueden comunicar a la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día bajo la absoluta reserva.