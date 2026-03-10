Tres indígenas arhuacos murieron y varios más sufrieron heridas al quedar en medio del fuego cruzado entre delincuentes del Clan del Golfo y los de las Autodefensas COnquistarores de la Sierra Nevada.

La Confederación Indígena Tayrona (CIT) denunció en las últimas horas la grave situación humanitaria que actualmente enfrentan las comunidades indígenas de Serankwa y Dwanawimaku.

Según la organización, los enfrentamientos entre esos dos grupos armados ilegales se presentan desde el 17 de febrero. Sin embargo, se acrecentaron el viernes 6 y sábado 7 de marzo, previo a las elecciones.

“En el marco de estos combates, las comunidades de Serankwa y Dwanawimaku han quedado atrapadas en medio del fuego cruzado. El día 7 de marzo falleció un mayor arhuaco de aproximadamente 92 años de edad, como consecuencia de la explosión de una granada”, dieron a conocer.

Los Pueblos Indígenas tenemos un mandato que atender, es el momento de Volver al Origen y recordarle al mundo nuestro compromiso como guardianes de la vida y protectores de los territorios y la madre tierra que nos dio la vida. Foto: Guillermo Torres Foto: Guillermo Torres

“Asimismo, se tiene información de siete personas pertenecientes a la comunidad arhuaca que resultaron heridas por el uso de material explosivo, entre ellas dos mujeres embarazadas y un menor de 6 años. De igual manera, se conoce sobre la desaparición de al menos dos mujeres en el marco de estos enfrentamientos”, revelaron.

Varios de los heridos fueron recibidos en Santa Marta este martes y trasladados por el Ejército a centros asistenciales.

Los indígenas del CIT además reclamaron a los grupos armados un compromiso real con la paz, toda vez que están sentados en mesas de negociación con el gobierno nacional.

“Exigimos a estos grupos armados el cese inmediato y definitivo de las hostilidades, con el fin de permitir la realización de acciones humanitarias urgentes. Asimismo, reiteramos la necesidad de que estos actores armados cumplan los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional en el marco de las mesas de diálogo, particularmente en lo relacionado con el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la no involucración de la población civil en el desarrollo del conflicto armado”.