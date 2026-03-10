La Asociación de Cabildos, autoridades tradicionales indígenas emberá dobida, katío, chamí y tule del Chocó (Asorewa), confirmó la trágica noticia de la muerte del gobernador del pueblo wounaan Eutimio Valencia Duave.

“Desde Orewa expresamos nuestro profundo dolor y consternación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad indígena Alto Tarena, quien había sido reportado como desaparecido”, informó esa organización.

Eutimio Valencia Duave, gobernador indígena del Chocó asesinado. Foto: Redes sociales.

La autoridad indígena había sido reportada como desaparecida desde el sábado 7 de marzo, en el municipio de Tadó, Chocó.

Versiones conocidas por las autoridades indican que Valencia Duave fue interceptado por tres hombres en la vía Tadó, cerca de las 8:00 p. m. de ese sábado, previo a la jornada electoral para votaciones legislativas y consultas para la elección de candidatos presidenciales en Colombia.

La Defensoría del Pueblo había llamado en las últimas horas a respetar la vida del gobernador.

“La vida e integridad del gobernador indígena del Alto Tarena, Eutimio Valencia Duave, deben ser respetadas (...). Desde el primer momento que conocimos la denuncia, activamos nuestros canales humanitarios que permiten el regreso a su comunidad de esta autoridad indígena en la subregión San Juan del departamento del Chocó. Sin embargo, también les solicitamos a los entes competentes activar sus protocolos conjuntos de búsqueda”, expresó ese organismo.

Según informó la emisora regional Sabana Stéreo, el cadáver del líder indígena fue encontrado hacia la 1:30 p. m. de este martes, 10 de marzo, en aguas del río San Juan, en cercanías a la población de Pachito, jurisdicción del municipio de Tadó, Chocó.

Esta población está aproximadamente a 25 minutos del casco urbano de Tadó, a través del río San Juan.

¿Quién era Eutimio Valencia Duave?

Orewa lo describió como “una autoridad comprometida con el bienestar de su comunidad, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de nuestros territorios ancestrales”.

También señaló que “su liderazgo, su palabra y su trabajo por la comunidad permanecerán en la memoria colectiva de quienes compartimos con él las luchas por la vida, la dignidad y la pervivencia cultural de nuestros pueblos. Por ende, este hecho enluta no solo a su familia y a su comunidad, sino también a todos los pueblos indígenas del Chocó, que hoy lamentamos la pérdida de un líder comprometido con la defensa del territorio, la vida y los derechos colectivos de nuestras comunidades”.

El pueblo indígena wounaan, además de ser golpeado por la violencia, ha tenido que sufrir en los últimos años un doloroso fenómeno por el incremento de suicidios en sus resguardos, que llevó a sus autoridades a pedir ayuda del Gobierno nacional y autoridades locales de manera urgente.