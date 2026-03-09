“Fue una sorpresa”: Aida Quilcué revela en SEMANA cómo se enteró de que sería fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Por medio de una llamada, este lunes, 9 de marzo, el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, le pidió a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué que sea su fórmula vicepresidencial.

La senadora había sido secuestrada el 10 de febrero en la vía conocida como la Ruta del Libertador, que conecta La Plata (Huila) con municipios caucanos como Inzá, Totoró y Puracé.

Este lunes, minutos después de que se conociera la noticia del pedido hecho por Iván Cepeda a la congresista, SEMANA habló con ella y tuvo sus primeras impresiones.

“Hoy a mediodía me llamó Iván Cepeda“, dijo Quilcué. “Me lo propuso; me contó que habían analizado el tema y fue una sorpresa porque de verdad no me la esperaba. Le dije que consultaría con mis autoridades y con el CRIC”.

En una entrevista, después de haber recuperado la libertad tras ser secuestrada en el Cauca, la senadora indígena le dijo a SEMANA que pensaba retirarse de la política. Pero ahora su postura es otra.

“Decidí que no caminaba más. Les dije ‘si me van a matar, me matan aquí’”: senadora Aida Quilcué revela detalles de su secuestro

“Yo personalmente había considerado retirarme un poco, recogerme un poco con mi familia, pero esas son las sorpresas de la vida, pero más allá de eso creo que hay un proceso que me acompaña, un proceso comunitario y social y ahí estaré para servir al pueblo y a Colombia”, aseveró.

“Será un honor representar al Consejo Regional Indígena del Cauca, al movimiento indígena colombiano y, de hecho, a los sectores sociales y populares del país”, añadió.

“Hemos estado en esa construcción del proyecto político, más allá de Petro, más allá de Cepeda, más allá de mi presencia, porque sí se requiere un cambio que tenga en cuenta a las más vulnerables y excluidos del país”, reiteró.

Al consultársele si no teme correr el mismo riesgo de la vicepresidenta, Francia Márquez, frente al papel que le ha sido cuestionado con sus comunidades, ella respondió.

Aida Quilcue es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Foto: Archivo particular

“No puedo cuestionar el papel de ella como mujer, pero para el caso mío creo que he tenido una trayectoria importante con los procesos indígenas, sociales, y creo que hay que trabajar a través de las voces de las comunidades y los pueblos. Este es un reto, un desafío para mí como mujer y para los pueblos indígenas; ahí estaremos”, contestó.

“Me acompaña una trayectoria, un proceso, y será el trabajo que haremos”, recalcó.