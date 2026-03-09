El candidato presidencial Iván Cepeda anuncia que la líder indígena Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial

De cara a lo que será la primera vuelta electoral, el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció este lunes, 9 de marzo, su fórmula vicepresidencial. Se trata de la senadora Aida Quilcué, una lideresa indígena que fue secuestrada recientemente en el departamento del Cauca.

“Tengo el honor y el orgullo de anunciar al país, junto a la dirección política del Pacto Histórico, que hemos tomado la decisión de que mi fórmula vicepresidencial sea la destacada lideresa indígena, quien hace parte del Cric, senadora, Aida Quilcué”, aseguró Cepeda.

Según Cepeda, la seleccionó porque representaría la “resistencia” y la “lucha social”, así como las tradiciones del país.

“Aida me ha hecho el honor de aceptar esta invitación, al Pacto Histórico, así que juntos vamos a recorrer este camino y para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas que tienen toda esa sabiduría y que representan lo mejor de nuestra nacionalidad en un país que requiere de justicia”, afirmó el candidato.

Desde el Pacto Histórico destacaron que se trata de una reconocida lideresa del pueblo Nasa, del Cauca. Nació en Tierradentro, en ese departamento, y ha representado a esas comunidades en su proceso político.

“Decidí que no caminaba más. Les dije ‘si me van a matar, me matan aquí’”: senadora Aida Quilcué revela detalles de su secuestro

La colectividad destacó que Quilcué cuenta con “amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, el territorio, el ambiente y la democracia”.

“Ha sido autoridad comunitaria, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y protagonista de importantes procesos de organización y movilización social en Colombia”, afirmaron desde el partido de izquierda.

Asimismo, recordaron que se trata de una de sus actuales senadoras y que obtuvo un reconocimiento con el Premio Nacional de Derechos Humanos ‘Defensa a toda una vida’.

Aida Quilcué había sido secuestrada por grupos armados ilegales en el Cauca y fue rescatada por las fuerzas armadas. Foto: Ejército Nacional

Desde el petrismo dijeron que ella representaría la “convergencia entre el movimiento democrático, los pueblos indígenas y los sectores sociales” del país.

“Invitamos a todas las fuerzas democráticas, sociales y populares del país a construir una gran alianza y un gran pacto por la vida, por la paz, la democracia y la justicia social en Colombia”, indicaron desde esa colectividad.

Quilcué había sido secuestrada a comienzos de febrero por grupos armados ilegales en ese departamento, sin embargo, horas después logró recuperar su libertad gracias al trabajo de la Fuerza Pública.

“En una curva nos los encontramos. Levantaron la mano para que paráramos. El conductor logró esquivar el primer grupo, pero más adelante había otro. Ya nos iban a disparar de lado y lado, entonces nos tocó detenernos”, relató en ese momento sobre lo sucedido.