El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que varias unidades de la fuerza pública se encuentran buscando a la senadora Aida Quilcue, quien habría sido secuestrada junto con su esquema de seguridad.

El ministro Sánchez respondió a la publicación en X del equipo de la Senadora, que hizo la denuncia sobre el presunto secuestro de la parlamentaria.

“#SOS informamos a al opinión pública que la Senadora Aida Quilcue y su esquema de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoró Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora y su esquema de seguridad. Equipo Senadora Aida Quilcue”, denunció el equipo de Quilcue.

Esta sería la segunda acción criminal en contra de un senador de la República. La semana anterior se registró el ataca con ráfagas de fusil contra el esquema de seguridad del Senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca.

En imágenes quedó registrado el violento ataque criminal contra el esquema de seguridad del parlamentario, en donde fueron asesinados dos de sus escoltas.

En la imagen el senador Jairo Castellanos y la camioneta totalmente destruida luego del ataque armado del ELN. Foto: Instagram Jairo Castellanos / API

El legislador no se encontraba dentro del vehículo. La explicación que dieron en sus momento, era que el esquema de seguridad atacado se dirigía a recogerlo cuando fue interceptado por comandos criminales de la guerrilla del ELN.

En varios videos que circularon en redes sociales, quedó registrado el aterrador momento cuando al menos seis hombres fuertemente armados se acercan a la camioneta blindada y le descargan los proveedores de los fusiles que tenían.

La acción criminal dejó como saldo lamentable el crimen de dos funcionarios del esquema de seguridad de Castellanos.

Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos. Foto: Tomadas de video

El ELN se atribuyó el ataque criminal e indicó que la acción violenta la ejecutaron porque la camioneta no se detuvo en un reten ilegal que habían instalado la guerrilla en las carreteras del departamento de Arauca.