Nación

Senadora Aida Quilcue habría sido secuestrada en Cauca: Fuerza pública despliega capacidades para su búsqueda

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, entregó detalles de las acciones que se están ejecutando.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 3:02 p. m.
La senadora Aida Quilcue, habría sido secuestrada.
La senadora Aida Quilcue, habría sido secuestrada. Foto: Archivo particular

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que varias unidades de la fuerza pública se encuentran buscando a la senadora Aida Quilcue, quien habría sido secuestrada junto con su esquema de seguridad.

El ministro Sánchez respondió a la publicación en X del equipo de la Senadora, que hizo la denuncia sobre el presunto secuestro de la parlamentaria.

“#SOS informamos a al opinión pública que la Senadora Aida Quilcue y su esquema de seguridad presuntamente ha sido secuestrados en el tramo Inzá - Totoró Cauca. Solicitamos la mayor colaboración sobre información de la integridad de la Senadora y su esquema de seguridad. Equipo Senadora Aida Quilcue”, denunció el equipo de Quilcue.

Esta sería la segunda acción criminal en contra de un senador de la República. La semana anterior se registró el ataca con ráfagas de fusil contra el esquema de seguridad del Senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca.

Cali

Emcali anuncia mejoras en infraestructura para el monitoreo de acueducto y telecomunicaciones

Cali

Senadora Aida Quilcué fue hallada con vida: esto se sabe

Nación

Procuraduría se opuso a la polémica oferta del empresario Carlos Mattos para reparar a la Fiscalía

Cartagena

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

Cali

“Que no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del país”: Petro sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

Nación

El negocio para la compra de cascos de lanchas artesanales en el Atlántico y que se convirtió en un millonario escándalo

Nación

Gobierno anuncia terminación de contratos para servicios de salud en cárceles del país, ¿por qué?

Nación

Imágenes: dron del Ejército evita ataque terrorista contra oleoducto en Arauca

Nación

Capturado alias Ayapel, presunto integrante del Clan del Golfo en el caribe

Confidenciales

Fuerzas Militares entran al radar científico mundial con la indexación de sus revistas académicas

En imágenes quedó registrado el violento ataque criminal contra el esquema de seguridad del parlamentario, en donde fueron asesinados dos de sus escoltas.

Atentado contra el senador Jairo Castellanos
En la imagen el senador Jairo Castellanos y la camioneta totalmente destruida luego del ataque armado del ELN. Foto: Instagram Jairo Castellanos / API

El legislador no se encontraba dentro del vehículo. La explicación que dieron en sus momento, era que el esquema de seguridad atacado se dirigía a recogerlo cuando fue interceptado por comandos criminales de la guerrilla del ELN.

En varios videos que circularon en redes sociales, quedó registrado el aterrador momento cuando al menos seis hombres fuertemente armados se acercan a la camioneta blindada y le descargan los proveedores de los fusiles que tenían.

La acción criminal dejó como saldo lamentable el crimen de dos funcionarios del esquema de seguridad de Castellanos.

Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.
Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos. Foto: Tomadas de video

El ELN se atribuyó el ataque criminal e indicó que la acción violenta la ejecutaron porque la camioneta no se detuvo en un reten ilegal que habían instalado la guerrilla en las carreteras del departamento de Arauca.

Más de Nación

Anuncian jornadas de mantenimiento en acueducto, energía, alumbrado y telecomunicaciones en Cali

Emcali anuncia mejoras en infraestructura para el monitoreo de acueducto y telecomunicaciones

La senada Aída Quilcué fue rescatada por la guardia indígena, gracias a un ejercicio de control territorial apoyada por la comunidad nasa de los municipios de Inzá y Totoró.

Senadora Aida Quilcué fue hallada con vida: esto se sabe

CARLOS MATTOS

Procuraduría se opuso a la polémica oferta del empresario Carlos Mattos para reparar a la Fiscalía

Samuel Peñate, chef de 21 años que murió ahogado en Cartagena.

Hallan sin vida a chef de 21 años que fue arrastrado por el mar en Cartagena: asciende a 23 el número de víctimas mortales por el frente frío

Aida Quilcué criticó a los ministros del Gobierno.

“Que no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del país”: Petro sobre el secuestro de la senadora Aida Quilcué en el Cauca

La senadora Aida Quilcue, habría sido secuestrada.

Senadora Aida Quilcue habría sido secuestrada en Cauca: Fuerza pública despliega capacidades para su búsqueda

Muchas lanchas artesanales en el mar Pacífico colombiano son operadas de manera pirata sin las mínimas precauciones de seguridad, como chalecos salvavidas.

El negocio para la compra de cascos de lanchas artesanales en el Atlántico y que se convirtió en un millonario escándalo

El condenado, Óscar Marsiglia Barrios (54 años), integró una red internacional de narcotráfico entre febrero de 2015 y octubre de 2017 que operaba desde Colombia. (imagen de referencia)

Gobierno anuncia terminación de contratos para servicios de salud en cárceles del país, ¿por qué?

Vista de las inundaciones en la localidad de San Martín del Tesorillo, afectada por las fuertes lluvias que azotaron el sur de Andalucía.

Emergencia en Córdoba: más de 120 funcionarios de la Rama Judicial afectados por las inundaciones

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia

Ideam dio un alivio en medio de emergencia invernal en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

Noticias Destacadas