Video de atentado contra escoltas del senador Jairo Castellanos es clave en las investigaciones para dar con los responsables

Tras el asesinato de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), por Norte de Santander, se conoció un nuevo video que es clave en las investigaciones que adelantan las autoridades con el fin de poder establecer quiénes son los responsables.

Los dos hombres de seguridad fueron identificados por las autoridades como Wilmer Antonio Leal y Esmeli Manrique, quienes recibieron varios impactos de armas largas, lo que acabó con sus vidas de inmediato. El violento ataque se registró la tarde del jueves 5 de febrero en la vía que comunica a Tame con Fortul, en Arauca, donde delinque la guerrilla del ELN.

Gobernador de Arauca pide apoyo al Gobierno Petro tras grave atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Estos hechos ocurren en medio de las operaciones de seguridad que han desplegado las Fuerzas Militares, pero no han podido controlar el accionar de estos grupos alzados en armas.

En este video se logra ver cómo hombres armados aparecen en la vía y, cuando esta camioneta no se detuvo, comenzaron a disparar hasta asesinar a los dos hombres.

Los investigadores tratan de establecer quiénes son estos sujetos para poder judicializarlos ante la Fiscalía General de la Nación. Una de las voces de rechazo que se conocieron fue la del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien rechazó este violento hecho y se solidarizó con las familias de los escoltas muertos en este ataque armado.

“Con profundo dolor condenamos el atentado contra el senador Jairo Castellanos en la vía Fortul–Tame, en Arauca. Lamentamos la pérdida de dos valientes miembros de su esquema de seguridad. Nos unimos en solidaridad con sus familias”, dijo el mandatario en su cuenta personal de la red social de X.

Revelan video del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca; los hombres armados los esperaban

Asimismo, el alcalde de Cúcuta, Jairo Acevedo, también se pronunció sobre este nuevo atentado que pone en alerta a las autoridades de cara a las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo.

“Desde Cúcuta, lamentamos profundamente el asesinato de los miembros del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y rechazamos de manera categórica todo acto de violencia”, escribió el mandatario en la misma red social.