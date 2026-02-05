Revelan video del atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca; los hombres armados los esperaban

En la tarde de este jueves, 5 de febrero, el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, del partido Alianza Social Independiente (ASI), por Norte de Santander, sufrió un violento atentado mientras se desplazaba por el departamento de Arauca.

Mientras avanzan las investigaciones de este ataque que dejó dos de sus escoltas asesinados, en redes sociales se conoció un video del violento hecho que tuvo lugar en la vía Saravena–Fortul.

De acuerdo con el fragmento, se logra observar a dos hombres que salen de un costado de la vía, fuertemente armados, y se ubican en la mitad de la carretera apuntando su objetivo.

Estos sujetos dispararon contra la camioneta blindada, la cual recibió al menos 50 impactos de bala, destruyó el panorámico trasero y los vidrios laterales, además de pinchar las llantas del vehículo.

Por fortuna, el senador no estaba en el vehículo atacado, debido a que se encontraba en Yopal, por lo que permanece fuera de peligro y a salvo.

Se conoce video del momento exacto del violento atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Yp78XNTToW — Revista Semana (@RevistaSemana) February 6, 2026

Reacciones tras el atentado

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó este violento hecho y se solidarizó con las familias de los escoltas muertos en este ataque armado.

“Con profundo dolor condenamos el atentado contra el senador Jairo Castellanos en la vía Fortul–Tame, en Arauca. Lamentamos la pérdida de dos valientes miembros de su esquema de seguridad. Nos unimos en solidaridad con sus familias”, dijo el mandatario en su cuenta personal de la red social de X.

Asimismo, el alcalde de Cúcuta, Jairo Acevedo, también se pronunció sobre este nuevo atentado que pone en alerta a las autoridades de cara a las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo.

“Desde Cúcuta, lamentamos profundamente el asesinato de los miembros del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y rechazamos de manera categórica todo acto de violencia”, escribió el mandatario en la misma red social.