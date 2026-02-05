Arauca

Liberaron a los miembros de la campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el atentado en Arauca

La noticia fue confirmada por el equipo del congresista.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

6 de febrero de 2026, 12:34 a. m.
Atentado al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos
Atentado al esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos Foto: Suministrada

Tras varias horas de angustia, fueron liberados los tres miembros de la campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el atentado contra el esquema de seguridad del congresista en Arauca.

Abel Quintero, el ingeniero Jonathan Gómez y Cristian Torres habrían sido retenidos contra su voluntad junto a la camioneta que manejaban en la vía Saravena–Fortul.

El violento hecho ocurrió en la tarde de este jueves, 5 de febrero, mientras dos camionetas del esquema de seguridad del congresista fueron atacadas, donde una de ellas recibió al menos 50 impactos de bala, lo que dejó a dos personas muertas.

En desarrollo…

