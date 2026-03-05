Política

Senador Alejandro Chacón rechaza presunta extorsión por prestamistas ‘gota a gota’ que habrían secuestrado un perrito por una deuda

El congresista solicitó a las autoridades identificar a los responsables y rescatar al animal.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de marzo de 2026, 6:06 p. m.
Senador del Partido Liberal Alejandro Chacón.
Senador del Partido Liberal Alejandro Chacón. Foto: SEMANA / Suministrada

El senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón pidió este jueves 5 de marzo a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades policiales y judiciales investigar un caso de presunta extorsión relacionado con prestamistas de ‘gota a gota’.

De acuerdo con la denuncia, estos sujetos habrían secuestrado el perro de una familia como mecanismo de presión para el pago de una deuda, donde en redes sociales circula un video en el que se observa cuando se llevan al animal de compañía. En las imágenes también se evidencian burlas hacia los dueños del perro mientras lo muestran ante la cámara.

“En las últimas horas se ha hecho viral un video en donde unos prestamistas del gota a gota se llevan un perrito de una familia. Eso es una extorsión. Es un delito. Han secuestrado además un animal doméstico de compañía”, afirmó el senador.

El legislador señaló que las mascotas no pueden ser tratadas como bienes sujetos a embargo ni utilizadas como herramienta de presión para el pago de obligaciones económicas.

Yo soy el autor de la ley de la inembargabilidad de los animales domésticos de compañía. El perrito, el animal de compañía que está en nuestras casas, no es un semoviente”, indicó.

Chacón insistió en que el uso de una mascota como mecanismo de presión para el pago de una deuda puede constituir un delito de extorsión, por lo que pidió que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer lo ocurrido.

“Utilizar el animalito doméstico de compañía, el perrito, para presionar el pago de una deuda es una extorsión, es un delito y la Fiscalía tiene que actuar”, señaló.

El senador también recordó que la legislación colombiana prohíbe el embargo de mascotas por obligaciones económicas, por lo que consideró que este tipo de hechos debe ser investigado.

Ya prohibimos por ley que los abogados embarguen nuestras mascotas y no es justo que ahora los prestamistas del gota a gota secuestren nuestros animales y no pase nada. Eso es una extorsión y tiene cárcel”, concluyó.

Finalmente, el congresista solicitó a la Fiscalía y a la Policía identificar a los responsables, rescatar al animal y avanzar en las investigaciones correspondientes.

