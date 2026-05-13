El CNE abrirá investigación y formulará cargos contra el caricaturista y excandidato al Senado, Matador, y el Pacto Histórico por presunta violencia contra las mujeres

Este miércoles, 13 de mayo, la sala plena del Consejo Nacional Electoral, sesionará y uno de los primeros temas en decidir s
En desarrollo...
SEMANA confirmó que los votos están asegurados para que la apertura de la investigación y la imputación de cargos. Matador habría cometido la falta contra la candidata Paloma Valencia.
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Este miércoles, 13 de mayo, la sala plena del Consejo Nacional Electoral, sesionará y uno de los primeros temas en decidir s
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