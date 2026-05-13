POLÍTICA

El CNE abrirá investigación y formulará cargos contra el caricaturista y excandidato al Senado, Matador, y el Pacto Histórico por presunta violencia contra las mujeres

SEMANA confirmó que los votos están asegurados para que la apertura de la investigación y la imputación de cargos. Matador habría cometido la falta contra la candidata Paloma Valencia.

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Redacción Semana
13 de mayo de 2026 a las 8:26 a. m.
El caricaturista conocido como Matador y Paloma Valencia.
El caricaturista conocido como Matador y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

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