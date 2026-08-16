Gobierno anuncia plan para levantar negocios golpeados por el terremoto en Pereira: habrá alivios para comerciantes

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la puesta en marcha de una estrategia para atender a comerciantes y microempresarios que resultaron afectados por el terremoto en Pereira, una de las ciudades golpeadas por la emergencia que atraviesa el país.

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El eje de la estrategia será un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica, que será presentado por el mandatario en los próximos días y contemplará medidas, alivios e instrumentos dirigidos específicamente a los negocios afectados.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pretende acelerar la recuperación de establecimientos, preservar puestos de trabajo y evitar que los daños provocados por el terremoto desencadenen una crisis económica para las familias que dependen de estos negocios.

Gobierno comenzó censo de negocios afectados

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, se desplazó hasta Pereira y recorrió el centro de la ciudad acompañado por representantes de Acopi, Confecámaras y Fenalco.

Durante el recorrido se inició un censo preliminar de los establecimientos afectados, con el que se busca determinar la magnitud de los daños y establecer cuáles son las necesidades más urgentes de comerciantes y empresarios. La información recopilada servirá para orientar las acciones de reconstrucción y recuperación.

“Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, estamos aquí, al lado de nuestros comerciantes y microempresarios. Estamos escuchando y construyendo desde el territorio las soluciones que necesitan para volver a abrir sus puertas, recuperar sus negocios y seguir generando empleo”, aseguró Gómez Amín.

El ministerio explicó que la construcción de la hoja de ruta se realiza de manera articulada con Acopi, Confecámaras y Fenalco, además de autoridades locales y representantes del sector empresarial.

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Preparan alivios y medidas para reactivar la economía

Aunque todavía no se han detallado cuáles serán los alivios específicos, el Gobierno anticipó que el plan incluirá medidas e instrumentos para comerciantes y microempresarios damnificados. Los detalles serán dados a conocer cuando el presidente presente oficialmente la estrategia.

“Queremos que las decisiones respondan a las necesidades reales de nuestros empresarios. En los próximos días, el presidente Abelardo de la Espriella anunciará un Plan de Reconstrucción para avanzar con determinación en la recuperación de los negocios afectados y la reactivación económica de Pereira”, agregó el ministro.

El objetivo, según la cartera de Comercio, es que los establecimientos puedan volver a abrir sus puertas, recuperar su actividad y mantener los puestos de trabajo, mientras avanzan las labores de reconstrucción tras el terremoto.

“Vamos a reconstruir, a trabajar y a salir adelante juntos. Porque la Patria se reconstruye entre todos”, concluye el mensaje divulgado por el Gobierno.