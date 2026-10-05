Directora del Icbf para en seco a representante a la Cámara del Pacto Histórico y le pide pruebas de sus señalamientos: “Tendrá que explicar”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Carolina Restrepo, le habló de frente y sin rodeos al representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien grabó un video y lo divulgó a través de sus redes sociales, en el que dijo que la alta funcionaria llegó al cargo “a pagar favores políticos”.

Dijo que, 11 días después de ser nombrada, Restrepo contrató “a dedo a dos personas que financiaron su campaña política cuando fue candidata a la Cámara de Representantes en 2022 y se quemó”.

María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: X: @ICBFColombia

En el video, Mondragón habló de Erika Jiménez, quien, según él, “le donó 6 millones en especie y hoy tiene un contrato por 25 millones en el Icbf. Y Cristian Mauricio Pinzón, quien donó 36 millones en especie y hoy tiene un contrato de más de 17 millones de pesos”, precisó el político vallecaucano.

La directora Carolina Restrepo no tuvo ningún reparo en salir al paso de los señalamientos en su contra.

“No vayan a inventarse cosas que son falsas simplemente porque es lo único que pueden encontrar”, destacó la hoy funcionaria.

Según ella, “Erika Jiménez ha sido mi secretaria privada desde hace 11 años y Cristian Pinzón es abogado de la Universidad Libre y trabaja conmigo en mi firma de abogados desde hace 8 años. Por supuesto, esos no son los sueldos que están diciendo”.

El presidente De La Espriella se refirió a las amenazas de la directora del ICBF. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Y si pretenden presentar sus vinculaciones como ‘pago de favores políticos’, tendrán que explicar cuáles; ni siquiera sé de qué partido político son. Ahora también dicen que dos ex empleados míos supuestamente aportaron dinero a mi campaña hace cinco años”.

Además, la directora del Icbf le hizo una petición a Mondragón y a la izquierda que le ha lanzado críticas desde que ella llegó al cargo. “Perfecto, que muestren cuánto aportaron, cuándo, dónde está registrado y cuál es exactamente el supuesto favor que se habría pagado cinco años después. Los hechos y los documentos son muy fáciles de verificar”.

Desde que llegó al cargo, Restrepo ha generado controversia y ha denunciado varias supuestas irregularidades de la exdirectora del Icbf, Astrid Cáceres, lo que le ha valido una andanada de críticas.

Como si fuera poco, esta semana la funcionaria de Abelardo De La Espriella acudió a la Fiscalía para que investigue a los responsables de tres perfiles en redes sociales por presuntas amenazas contra servidores públicos e injuria, a raíz de los mensajes que publicaron por medio de chats y en X.

Carolina Restrepo, directora del Icbf. Foto: Foto 1: ICBF / Foto 2: @carorestrepocan

La alta funcionaria del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella advirtió que las publicaciones llegaron a revelar su ubicación, anunciar acercamientos personales y otras situaciones que serán investigadas por las autoridades competentes.

Una de esas publicaciones mencionó que Restrepo estaba en el aeropuerto de Cali a finales de septiembre de ese año y señaló que le dieron ganas de acercarse a preguntarle “qué tiene en la cabeza”. Como respuesta, otra usuaria aseguró que la iba a ver pronto, pero no sabía cómo haría “para ser lo suficientemente protocolaria”.

Para la directora del Icbf, esos dos mensajes traspasaron el límite del debate político, por lo que pidió investigar a los responsables de tres perfiles en redes sociales por los delitos de amenazas contra servidores públicos e injuria.