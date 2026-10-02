María Carolina Restrepo, directora del ICBF, denuncia ante la Fiscalía amenazas e injuria en redes sociales

La directora del ICBF, María Carolina Restrepo, acudió a la Fiscalía para que investigue a los responsables de tres perfiles en redes sociales por presuntas amenazas contra servidores públicos e injuria, a raíz de los mensajes que publicaron por medio de chats y en X.

La alta funcionaria del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella advirtió que las publicaciones llegaron a revelar su ubicación, anunciar acercamientos personales y otras situaciones que serán investigadas por las autoridades competentes.

Carolina Restrepo, directora del ICBF, publica escrito con su definición de familia, a propósito de la controversia

Una de esas publicaciones mencionó que Restrepo estaba en el aeropuerto de Cali a finales de septiembre de ese año y señaló que le dieron ganas de acercarse a preguntarle “qué tiene en la cabeza”. Como respuesta, otra usuaria aseguró que la iba a ver pronto, pero no sabía cómo haría “para ser lo suficientemente protocolaria”.

Para la directora del ICBF, esos dos mensajes traspasaron el límite del debate político, por lo que pidió investigar a los responsables de tres perfiles en redes sociales por los delitos de amenazas contra servidores públicos e injuria.

El caso llegó a la Fiscalía este 1 de octubre contra quienes administran los perfiles “Andrés Pérez Obando, en Facebook; Amalia Andrade A.” y “Shibussan” en X, así como las demás personas que pueden tener algún tipo de responsabilidad en los hechos.

María Carolina Restrepo expresó: “Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente. Esa información, difundida ante miles de usuarios en medio de una reacción hostil, me lleva a temer por mi seguridad”.

El teléfono celular de la funcionaria y las cuentas de las cuales fueron capturados los pantallazos quedaron a disposición de la Fiscalía para facilitar la verificación de la información y su eventual aseguramiento como una prueba clave dentro del caso.

La controversia estalló después de un debate de control político sobre el presupuesto del ICBF para 2027 en la Comisión Séptima del Senado. En medio del debate sobre la reorganización de la entidad, Restrepo se refirió al programa denominado Familias y Comunidades, y señaló que algunos nombres cambiarían porque “la familia es una, no son las familias”, dijo.