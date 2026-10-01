El único capturado por el escándalo de Lili Pink pidió su libertad y una jueza se la negó

Una audiencia en la que el único capturado, hasta el momento, en el escándalo de contrabando y lavado de activos, conocido como Lili Pink, pedía su libertad, se convirtió en la reiteración de las conductas criminales que presuntamente cometió y que lo llevaron a la cárcel.

“No denuncie corrupción porque termina como Lili Pink”, la dura advertencia de la defensa tras las recientes decisiones de la Fiscalía

La Fiscalía insistió, un mes más, ante los jueces de control de garantías en que el hombre sería el responsable de los delitos que le fueron imputados y, por lo tanto, debe permanecer en una cárcel mientras avanza el proceso en su contra. La jueza le dio la razón al ente acusador.

Se trata de Walter Francisco Martínez, quien, durante las diligencias de allanamiento adelantadas por la Fiscalía en diferentes sedes y sucursales de este almacén de ropa interior femenina en todo el país, fue capturado por los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

La Fiscalía le imputó cargos y solicitó una medida de aseguramiento tras advertir que representa no solo un peligro para la sociedad, sino también para el proceso que apenas comienza; los elementos materiales probatorios podrían estar en riesgo, así como los testigos que tiene la Fiscalía en este proceso.

En criterio de la jueza, la defensa del procesado no logró demostrar que algo hubiera cambiado desde el momento en que se impuso la medida de aseguramiento, es decir, que el riesgo para el proceso hubiera dejado de existir o que estuviera garantizada la presencia del imputado en las audiencias, objeto principal de la restricción de la libertad.

En diferentes audiencias, la Fiscalía ha solicitado medidas de aseguramiento en contra de los principales socios de las empresas que componen esta marca de ropa interior femenina. Sin embargo, en esos casos, los jueces le han negado esa posibilidad a la Fiscalía.

El CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en una de las sedes de Lili Pink que fue objeto de extinción de dominio Foto: Fiscalía General de la Nación

Incluso, la judicatura hizo varios reparos a la Fiscalía por la presentación de los elementos de prueba y la escasez de evidencia para solicitar las medidas de aseguramiento en contra de los socios de esas empresas, a diferencia de lo ocurrido con Martínez, quien tendrá que permanecer privado de la libertad.