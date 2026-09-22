Dueños de Lili Pink alistan demanda por irregularidades de la Fiscalía en la investigación

Hace una semana, la Fiscalía reportó un segundo operativo de extinción de dominio a bienes asociados a la marca de ropa interior femenina conocida como Lili Pink y que, de acuerdo con el ente acusador, estarían relacionados con la investigación por contrabando y lavado de activos.

“No denuncie corrupción porque termina como Lili Pink”, la dura advertencia de la defensa tras las recientes decisiones de la Fiscalía

La defensa de los procesados por la Fiscalía hizo duros reparos a las decisiones del ente acusador, particularmente a la extensión de los operativos que incluyeron bienes que, en su criterio, fueron adquiridos antes de la conformación de esa compañía.

Advirtieron que podría tratarse de una retaliación de la Fiscalía por los “fracasos” en la presentación de pruebas durante las audiencias preliminares que incluso negaron la posibilidad de una medida de aseguramiento contra quienes terminaron con una imputación de cargos por contrabando y lavado de activos.

“Nuevas medidas sobre bienes ajenos a la marca. La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia. Grave afectación patrimonial. La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”, dijo Andrés Jiménez, del equipo de defensa.

Las decisiones de la Fiscalía versus los reparos de los jueces se convierten en el argumento principal para anticipar una demanda de reparación que plantean los dueños de Lili Pink contra las movidas de la Fiscalía, las mismas que fueron objeto de reproche por parte de los jueces a cargo.

El CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en una de las sedes de Lili Pink que fue objeto de extinción de dominio Foto: Fiscalía General de la Nación

“La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía. Ahora esas actuaciones vuelven a ser utilizadas para justificar nuevas medidas patrimoniales”, advirtió Jiménez.

La defensa advierte una contradicción investigativa de la Fiscalía, pues una denuncia en poder del ente acusador, hace varios meses, y que señala hechos de corrupción en la Dian, no ha tenido mayores avances, mientras que el caso Lili Pink se explotó con decisiones cada semana.

El proceso por el escándalo de Lili Pink está en un punto central. La Fiscalía tiene que radicar un escrito de acusación mientras avanzan las decisiones en el capítulo de extinción de dominio. Será en el escenario de juicio donde la defensa podrá demostrar que los señalamientos de la Fiscalía tienen más de forma que de fondo y la Fiscalía demostrar la responsabilidad que se atribuyó desde la imputación.