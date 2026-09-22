Emergencia en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque: Carlos Amaya confirmó la grave situación que vive el territorio

El incendio que azota Villa de Leyva mantiene en alerta a las diferentes autoridades nacionales debido a que la fuerza de las llamas amenaza con seguir destruyendo gran parte del municipio. Por esto, varios organismos y equipos especializados se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

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Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, el fuego sigue extendiéndose por gran parte del territorio, situación que lamentablemente ya está afectando al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, un lugar que protege 6.889 hectáreas de páramo, ecosistema fundamental para el agua y la fauna que habita Colombia.

Según lo dicho por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, hasta el momento se han registrado 800 hectáreas que se han quemado en este sitio. “Es de las imágenes más dolorosas que nos ha tocado vivir en Boyacá en los últimos años. Duele en el alma lo que está sucediendo”, afirmó el mandatario.

Asimismo, el gobernador aclaró que esta cifra no está completamente confirmada, ya que para validarla se necesitará del trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad encargada de administrar las áreas protegidas del país y cuidar su biodiversidad.

Incendio Forestal en Villa de Leyva. Foto: Colprensa / Redes sociales / API

Por otro lado, Amaya aseguró que actualmente se encuentra trabajando en la zona un helicóptero contratado por la Gobernación de Boyacá. Sin embargo, aclaró que se mantienen a la espera de otra aeronave de parte de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional, con el fin de que sigan atendiendo el incendio que mantiene en ascuas al país.

“De verdad es muy triste lo que vemos desde el aire, esa vegetación, ese bosque que, como su nombre lo indica, es un santuario para las aves, para la fauna, para la flora, para la biodiversidad, está siendo arrasado por el fuego”, declaró el mandatario.

Cabe recordar que este santuario natural es de suma importancia, ya que protege diferentes especies, además de tener en sus inmediaciones bosques altoandinos y lagunas de origen glaciar. Asimismo, es el el área del Sistema de Parques que más acueductos abastece.

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Esta situación ocurre mientras que en Villa de Leyva se decretó el día de ayer, 21 de septiembre, calamidad pública y se adoptaron diferentes medidas, como cancelar las clases en esa fecha, decretar ley seca, entre otras, con el fin de atender la conflagración y evitar posibles afectaciones más allá de las que ya se han registrado.

Hasta el momento no se han identificado personas heridas, pero sí han salido a la luz casos como el del hotel Arcoíris, en el que se tuvo que evacuar a las personas del comercio debido a la cercanía de las llamas.