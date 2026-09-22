Millonario robo a joyería en Montería: delincuentes usaron prendas similares a las del Inpec y la UNP

Un millonario robo ocurrido el lunes 21 de septiembre en una joyería del centro de Montería quedó registrado en cámaras de seguridad.

Los responsables utilizaron prendas similares a las del Inpec y la UNP para ingresar al establecimiento y luego escaparon en una camioneta de alta gama.

Así fue el robo a la joyería

El asalto ocurrió después del mediodía en la Joyería Mazal, ubicada sobre la avenida Primera, en el centro de Montería, Córdoba.

De acuerdo con la información entregada por el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Héctor Ruiz Arias, dos hombres ingresaron al establecimiento y, utilizando un arma de fuego, intimidaron a los dependientes para apoderarse de joyas y dinero.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la acción. Los sujetos llevaban prendas similares a las utilizadas por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Esta apariencia que, según las versiones conocidas, habría facilitado su ingreso al establecimiento.

Otros reportes conocidos durante la investigación señalan que en las imágenes aparecerían tres hombres: uno de ellos habría utilizado la fachada de un supuesto ganadero, mientras otros dos llevaban las prendas similares a las de funcionarios del Inpec y la UNP.

Este detalle todavía hace parte de la investigación y no ha sido establecido oficialmente por la Policía como el número definitivo de participantes.

Una vez dentro, los responsables habrían sometido a las personas que se encontraban en la joyería.

El único guardia de seguridad fue reducido y que también fueron intimidadas las mujeres que estaban en el lugar.

El botín sería de cerca de $1.800 millones

Uno de los datos que ha surgido después del robo corresponde al valor de los elementos sustraídos.

Un arqueo realizado en el establecimiento habría establecido pérdidas cercanas a los $1.800 millones, entre prendas de oro y dinero en efectivo, según reportes de medios locales.

Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana señaló que las autoridades todavía estaban determinando el monto total de lo hurtado.

El oficial confirmó que, además de las joyas, fueron sustraídos dinero en efectivo y pertenencias de algunas de las personas presentes.

Después de cometer el robo, los responsables salieron de la joyería y abordaron una camioneta gris de alta gama que los esperaba en las inmediaciones.

El vehículo quedó registrado en las cámaras de seguridad y las autoridades ya tienen identificadas sus placas: GPT-277.

La camioneta se convirtió en una de las principales pistas de la investigación.

La Policía activó un plan candado en Montería y extendió los controles a municipios cercanos para intentar ubicar el automotor y a los responsables del hurto.

El coronel Héctor Ruiz Arias explicó que el operativo no se limita a la capital de Córdoba y que también se realizan controles en las vías de salida de la ciudad.

Entre las posibles rutas mencionadas están los corredores hacia Cereté y Planeta Rica, aunque hasta el momento no se ha confirmado que los sospechosos hayan tomado alguna de esas vías.

Operativo de la Dijín dio con los Dinos Duros, banda que presuntamente robaba y abusaba sexualmente de sus víctimas

En medio de la búsqueda, la joyería anunció una recompensa de $50 millones para quien entregue información que permita ubicar el vehículo y contribuir con la identificación de los responsables.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso ni se han hecho públicas las identidades de los sospechosos.