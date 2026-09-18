Operativo de la Dijín dio con los Dinos Duros, banda que presuntamente robaba y abusaba sexualmente de sus víctimas

Una investigación que se extendió durante varios meses permitió a las autoridades identificar y desarticular en Cartagena a una estructura señalada de participar en violentos robos y delitos sexuales contra varias personas. La organización, conocida como los Dinos Duros, tendría presencia en el corregimiento de Pasacaballos y habría actuado principalmente en la vía que conduce hacia Barú.

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El operativo, denominado La Ladrillera, fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Como resultado, fueron capturadas cuatro personas y otras dos quedaron vinculadas al proceso mediante imputaciones.

Las autoridades señalaron que las víctimas eran interceptadas y posteriormente sometidas mediante golpes, amenazas y amordazamientos. Los integrantes de la estructura presuntamente utilizaban armas de fuego y elementos cortopunzantes para intimidarlas y despojarlas de sus pertenencias.

La investigación también apunta a que los afectados eran obligados a realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones digitales como Nequi, además de entregar los objetos que llevaban consigo.

Según la Policía, algunas mujeres que habrían sido abordadas durante estos hechos fueron víctimas de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, mientras eran amenazadas con armas de fuego, cuchillos, machetes y otros objetos utilizados para someterlas.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, explicó que la información aportada por víctimas y testigos fue fundamental para reconstruir la forma en que habría operado el grupo y establecer los posibles roles de sus integrantes.

Entre los capturados están Luis Edgardo Julio Ramírez, alias Luis o Pea, y Olis Alberto de la Rosa Berrío, alias Olis, quienes figuraban en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Cartagena. Sobre ambos existía una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permitiera ubicarlos.

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También fueron capturados José Rafael Gazabón Vitola, alias Rafa, y Randy José Mendoza Romero, alias Guavino. Por otra parte, Jairo José Puello Correa, alias Jairo o Pipeta, y César Antonio Novoa Bertel, alias Bogar, fueron imputados dentro de la investigación. Este último es señalado de cumplir funciones logísticas y de facilitar armas para actividades criminales, además de una posible relación con el tráfico de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron mediante diligencias de allanamiento y registro. A los involucrados se les atribuyen, según el proceso, delitos como acceso carnal violento, acto sexual violento, hurto calificado y agravado, porte o tenencia de armas de fuego y municiones y concierto para delinquir.