La insólita historia de cómo se descubrió que alias Papá Pitufo logró pensionarse con Colpensiones; pide una cuenta bancaria para recibir la mesada

Quién iba a pensar que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el señalado cabecilla de una multimillonaria red dedicada al contrabando, estaba ahorrando para su pensión y lo consiguió.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, será testigo en el juicio contra alias Papá Pitufo

A diferencia de muchos colombianos, se convirtió en un pensionado, beneficiario de Colpensiones y ahora, a pesar de estar en la mitad de una compleja investigación que enreda al expresidente Gustavo Petro, pide que le abran una cuenta para recibir su mesada.

Papá Pitufo exigió, a través de una tutela, que le abrieran una cuenta para recibir su pensión mensual. El banco lo negó al advertir que la apertura de esta cuenta tiene “riesgos legales, reputacionales, crediticios y de conocimiento del cliente”; además, como alias Papá Pitufo permanece fuera del país, se hace imposible confirmar presencialmente la identidad del solicitante.

“La decisión de no abrir una cuenta de ahorros al accionante obedeció al cumplimiento de sus deberes legales de administración y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), así como al análisis individual del cliente efectuado en el ejercicio de la autonomía contractual y la libertad de empresa”, señala la respuesta del banco en la impugnación de una tutela.

Alias Papá Pitufo insistió, mediante una tutela, en la necesidad de acceder a la cuenta bancaria con sede en España y así recibir las mesadas que desde marzo de 2025 fueron autorizadas por Colpensiones, para reclamarlas por ventanilla a través de otro banco. Los pagos se hicieron, pero fueron retornados porque nunca fueron reclamados.

Colpensiones aseguró que “no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, por cuanto en sus bases de datos no obra solicitud relacionada con el registro de una cuenta pensional en el banco BBVA, la trazabilidad de los abonos o el control de las mesadas, ni existe prueba de que dicha petición le hubiera sido presentada previamente”.

La tutela, en primera instancia, fue fallada a favor de alias Papá Pitufo y le ordenaron al banco abrir la cuenta para que Colpensiones depositara el dinero de la pensión. Las partes impugnaron la tutela y el Tribunal de Bogotá recibió el expediente, anuló la decisión de primera instancia y negó la solicitud.

“En ese sentido, como ya se advirtió, no se evidencia que la decisión adoptada por el banco BBVA, obedezca a criterios caprichosos, discriminatorios o ajenos a la actividad financiera, sino a consideraciones vinculadas con el ejercicio legítimo de sus deberes de valoración, conocimiento del cliente y administración del riesgo, circunstancias que excluyen la configuración de una actuación arbitraria lesiva de los derechos invocados por el accionante”, indicó el Tribunal.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es requerido en Colombia para que responda por casos de contrabando. Foto: 1. A.P.I. / 2. Colprensa

Así las cosas, alias Papá Pitufo, aunque pensionado, no podrá recibir las mesadas que correspondan hasta tanto no solucione su problema judicial y de manera presencial certifique que es quien dice ser en los constantes comunicados al banco y Colpensiones. Una razón más para regresar a Colombia.