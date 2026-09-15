Para la Fiscalía General, los tentáculos de la organización criminal de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, tocaron a varios altos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Papá Pitufo demanda a la Nación y reclama millonaria indemnización por “angustia, zozobra, dolor y sufrimiento”

Esto con el fin de comprar sus conciencias y evitar que cumplieran sus funciones constitucionales para el control del ingreso de mercancía en los principales puertos del país.

Para confirmar esta hipótesis, que es una de las piedras angulares del escrito de acusación contra Marín Buitrago por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer (sobornos a funcionarios públicos), se pidió tener en cuenta el testimonio del exdirector de la Dian.

En la prueba 132 citada en el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal del caso pidió que se tuviera en cuenta el testimonio de Luis Carlos Reyes Hernández, exdirector de la Dian.

Esto con el fin de que explique la forma en que se prendió la alerta dentro de la entidad sobre las presiones que estarían recibiendo varios funcionarios para beneficiar a la organización de Papá Pitufo mediante el nombramiento de “recomendados” en cargos esenciales.

La “tríada” de Papá Pitufo: la Fiscalía reveló cómo el contrabandista se repartió el país con sus socios

“Este elemento, su señoría, fue aportado por el funcionario que fungió como director de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) desde agosto de 2022 hasta junio del 2024, es decir, época que abarca la temporalidad de la imputación y acusación de esta primera fase de investigación y corrobora el rol de Diego Marín Buitrago dentro de la estructura para llegar a recomendaciones de nombramientos en entidades de manejo de aduanas en el país”, enfatizó el fiscal.

En su enunciación probatoria se manifestó la necesidad de contar con la declaración del exdirector de la Dian, “quien explicará y validará cómo se construyó ese insumo, cómo era el proceso de selección de funcionarios de la Dian y cómo se relaciona ese listado con su gestión”.

La judicatura advirtió sobre el riesgo de prescripción en el proceso contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Se aplazaron las audiencias previas al juicio contra el señalado cabecilla criminal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nMExXFCCn2 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 15, 2026

“Se conocerá cómo en el referido listado aparecen los nombres de las personas cuyas hojas de vida se encontraron en el allanamiento de la casa de la que ha acusado Diego Marín Buitrago, es decir, de los funcionarios (…) quienes luego aparecen en efecto nombrados en los cargos de director seccional 3 de la dirección seccional de impuestos de Buenaventura y gestor 3 en la división de fiscalización y liquidación aduanera y cambiaria de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Buenaventura, respectivamente”, agregó.

Para la Fiscalía General, este informe es clave para demostrar la infiltración de la organización criminal de Papá Pitufo en la entidad.

“Por supuesto, corresponde a una prueba pertinente porque hace más probable la responsabilidad que pretende acreditarse a Diego Marín Buitrago en los delitos por los que fue acusado en ese rol de precisamente ubicar personas al servicio de la organización en entidades de control aduanera. Se usará esa lista con el testimonio de la doctora María Alejandra Rizo Arango, que fue quien la elaboró; va a explicar cómo se construyó ese insumo”, detalló.

En la actualidad, Diego Marín Buitrago se encuentra en Portugal. Desde hace dos años las autoridades colombianas lo pidieron en extradición para que responda personalmente en el juicio.