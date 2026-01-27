Nación

¿Presidente Petro omitió alerta de exdirector de la Dian sobre persona que aparece ahora mencionada con Pitufo?

El exdirector Luis Carlos Reyes tuvo “suspicacias” frente al encuentro que sostuvo en 2022 con Camilo Gómez, ahora candidato al Senado.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 12:46 a. m.
Camilo Gómez, candidato al Senado por el Partido de la U, fue director del Ipes durante la administración Petro en la Alcaldía de Bogotá. Ahora aparece como supuesto enlace de Papá Pitufo, el zar del contrabando.
Camilo Gómez, candidato al Senado por el Partido de la U, fue director del Ipes durante la administración Petro en la Alcaldía de Bogotá. Ahora aparece como supuesto enlace de Papá Pitufo, el zar del contrabando. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

A la Fiscalía le llegó una conversación que dejaría en evidencia la cercana relación que tendría el presidente Gustavo Petro con Camilo Gómez, el candidato al Senado por el Partido de la U que ahora terminó salpicado como una de las supuestas personas más cercanas a Papá Pitufo, el conocido zar del contrabando.

Pero la situación ha tomado otro rumbo después de que al ente investigador le llegó un chat que se dio a través de la mensajería instantánea Line, en el que el presidente Gustavo Petro y su entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, hablan de Gómez, un hombre que habría intentado acercarse a esa entidad con supuesta información para combatir la lucha contra el contrabando.

Presidente Gustavo Petro, Luis Carlos Reyes, Papá Pitufo.
Presidente Gustavo Petro, Luis Carlos Reyes, Papá Pitufo. Foto: Suministrado a Semana

El 4 de octubre de 2022, Camilo Gómez y Willian Castellanos, considerado como la sombra del presidente Petro, se reunieron con Reyes para presentarle un organigrama de los principales cabecillas visibles detrás de ese fenómeno criminal. El exdirector accedió a ese encuentro porque Castellanos sonaba para embajador en Australia.

Pero el encuentro le generó “suspicacia” al entonces director de la Dian, quien de inmediato le escribió al jefe de Estado por la aplicación Line: “Presidente, vinieron a la Dian William Castellanos y Camilo Gómez a tratar algunos temas muy sensibles de la Polfa. Disculpe la insistencia, pero necesito hablar con usted sobre este y otros temas”.

Presidente Gustavo Petro, chat.
Este es el chat entre el exdirector Reyes y el presidente Petro. Foto: Suministrada

El presidente respondió a los pocos minutos: “Voy a hablar con ellos ahora. Cuadramos pronta reunión”. Sin embargo, Reyes nunca supo los temas a tratar del mandatario con esas dos personas que serían cercanas a su círculo, y tampoco lo volvió a buscar para hablar de lo que alertó en su momento.

En diálogo con SEMANA, el exdirector Reyes explicó que después de su advertencia: “Durante el tiempo que fui director, me debo haber reunido unas cinco veces en total con el presidente Petro a solas [...], de ellos no se habló. Se habló de temas de contrabando, pero específicamente de quiénes eran estos personajes, no”.

Exclusivo: chats del presidente Petro confirman cercanía con candidato al Senado que tendría estrecha relación con Papá Pitufo

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló que Camilo Gómez apareció en audios y videos en poder de la Fiscalía junto a Diego Marín, el poderoso zar del contrabando, departiendo en un hotel en Cartagena, en algunos apartamentos de Pitufo y hasta se ufanaba de que podía utilizar el carro que pidiera.

Ese informe reveló que la evidencia en poder de la Fiscalía expondría que, además de los vehículos, los apartamentos y los hoteles, Papá Pitufo le habría costeado lujos al ahora candidato al Senado de la República por el Partido de la U.

Por eso, ahora Reyes insiste: “Me parece que, más allá de las razones por las cuales no solo no tomó acciones drásticas, sino que, pues al parecer, permitió que se echara para abajo esta labor contra el contrabando que nosotros estábamos desarrollando. Pues eso es algo que no se puede permitir, independientemente de las razones”.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es considerado el zar del contrabando. Las pruebas lo señalan de haber infiltrado la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).
Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es considerado el zar del contrabando. Las pruebas lo señalan de haber infiltrado la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Es decir, el presidente Petro no atendió la advertencia que le dio su entonces director de la Dian sobre Gómez y Catellanos, pero, además, habría tomado decisiones al interior de la Dian que, al parecer, terminaron debilitando la lucha contra el contrabando y la corrupción en la Dian durante la administración Reyes.

“Hay quienes dicen que al presidente lo engañaron, hay personas que dicen que él era cómplice. Yo no sé eso, pero en últimas lo que importa es que eso no se puede permitir, ni lo uno ni lo otro. Como presidente, uno tiene que luchar contra las economías ilícitas”, reclamó el exdirector.

El ahora candidato presidencial aseguró que las economías ilícitas, como el contrabando, generan un enorme problema en la apreciación del peso a nivel global por el daño que sufre la industria nacional; entonces consideró necesario que el presidente pusiera toda la atención para combatir este flagelo.

Sin embargo, Reyes insistió: “Aquí vemos falta de atención por parte del presidente Petro o una toma de decisiones incorrectas”.

Ese chat en poder de la Fiscalía llegó junto a una denuncia penal por injuria y calumnia contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por los señalamientos que ha hecho contra el exministro Reyes y sus supuestos vínculos con el contrabando. Una situación que no ha sido corroborada por las autoridades.

