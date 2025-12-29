Petro acusa a la Fiscalía de frenar la extradición del principal lavador de activos del ELN

El presidente Gustavo Petro lanzó este lunes,29 de diciembre, un duro pronunciamiento contra la Fiscalía General de la Nación, a la que acusó de inacción y de actuar con motivaciones políticas en casos clave de criminalidad organizada, entre ellos la extradición de Gerly Sánchez Villamizar, alias Mono Gerley, señalado como el principal lavador de activos del ELN.
En un extenso trino publicado en su cuenta de X, Petro cuestionó que, pese a la captura de alias Mono Gerley en España, la Fiscalía colombiana no haya avanzado de manera decidida en la solicitud formal de extradición.
“Es el capo, el principal lavador de activos del traqueteo del ELN”, afirmó el mandatario, quien sugirió que la demora podría ser utilizada para alimentar narrativas que lo vinculan con ese grupo armado ilegal.
El presidente comparó este caso con el proceso judicial contra Diego Marín, alias Papá Pitufo, quien está señalado como el mayor contrabandista del país.
Según Petro, tras un avance inicial liderado por un fiscal que investigó “con todo” a Papá Pitufo, el caso se debilitó luego del cambio de la fiscal asignada, lo que terminó con la libertad del procesado en Portugal. Para el jefe de Estado, ese episodio no solo representó un fracaso judicial, sino una “trampa” que terminó perjudicando al país.
Petro también denunció que, en medio de ese proceso, se intentó desviar la investigación hacia su Gobierno y hacia personas que, según dijo, habían denunciado los hechos.
Afirmó que no se recopilaron pruebas clave, como documentos que reposaban en una vivienda en Guaymaral, y que la Policía Judicial habría contribuido a enfocar la investigación en hechos posteriores a 2023, dejando de lado avances previos.
En esa misma vía, una de las que no salió bien librada de las críticas de Petro, fue la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien Petro le sugirió que en vez de estar buscando pruebas en su contra por el caso de Papá Pitufo y de estar “llamado a De la Espriella”, debería investigar “lo peor de la criminalidad”.
También, insistió Petro, en que en la Fiscalía de Camargo se han enjuiciado a dos de sus ministros (Velasco y Bonilla), “sin haberse robado un solo peso”; y se ha perseguido a su hijo, Nicolás Petro.
“Por eso antes de navidad cogieron dos ministros presos sin robarse un peso y hasta se querían llevar preso a mi hijo, a ver si así, ganaba de la Espriella la presidencia”, escribió Petro.
En su pronunciamiento, el presidente insistió en que la Fiscalía debe actuar con independencia de la política y concentrarse en “lo peor de la criminalidad”, en lugar de, según él, instrumentalizar procesos judiciales.
Recordó además la violencia del ELN en el Catatumbo, asegurando que las masacres atribuidas a ese grupo superan las cometidas por estructuras paramilitares en el pasado, “La matanza del ELN en el Catatumbo resultó ser el doble que la de Mancuso sobre la Gabarra. Todo por codicia”, indicó petro.
Finalmente, Petro hizo un llamado directo a la fiscal general para que solicite formalmente la extradición de alias Mono Gerley, quien permanece detenido en la prisión de Soto del Real, en España, a la espera de definiciones judiciales. “La Fiscalía debe ser garantía de seguridad para la ciudadanía”, concluyó.