Francisco Barbosa arremete contra Petro: “El problema es la Fiscalía General y la justicia colombiana”, tras críticas a Luz Adriana Camargo

El presidente mencionó que, otra vez, en Colombia, hay una “Fiscalía política” con relación a las demoras en la extradición de un capo del ELN.

Redacción Confidenciales
29 de diciembre de 2025, 9:50 p. m.
El presidente Gustavo Petro; la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y el exfiscal Francisco Barbosa
El presidente Gustavo Petro; la fiscal general, Luz Adriana Camargo; y el exfiscal Francisco Barbosa

El exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa se despachó nuevamente contra el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la labor de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

El problema de Petro no son los fiscales generales, el problema de Petro es la Fiscalía General y la justicia colombiana”, dijo Barbosa luego de que el presidente se refiera a las demoras en la extradición de alias Mono Gerley, detenido en España.

“El resumen es simple: Gobierno atiborrado de hampones y corruptos donde sus ministros están presos y personas de su confianza fugados, el narcotráfico favorecido con su política de ‘paz total’ y descertificado por no luchar contra el narcotráfico”, agregó el exfiscal.

Barbosa también recordó la lista Clinton, a la que fue incluido Petro, y a la cancelación de visas por parte del gobierno Trump: “Para rematar, Petro y su entorno no tienen visas y fue incluido en una lista de narcotraficantes por parte de los Estados Unidos, que implica ‘muerte financiera’”.

Por último, el precandidato mencionó la cercanía de Petro con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y lanzó un mensaje de esperanzador a los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

“Si le sumamos su apoyo a Maduro, que según la justicia americana es el jefe del Cartel de los Soles, la situación de Petro es desesperante. Paciencia faltan 6 meses para tener nuevo presidente en Colombia”, puntualizó Barbosa en su cuenta de X.

