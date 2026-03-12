Confidenciales

“Inatajable”: así describen la fórmula entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

El exfiscal Francisco Barbosa aseguró que esa dupla puede recoger al centro político.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 3:05 p. m.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo quieren ser una fórmula de tercería para las elecciones presidenciales.
Francisco Barbosa aseguró que la fórmula a la Presidencia integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo es “inatajable”.

Los dos integrantes de la Gran Consulta por Colombia oficializaron su alianza para la primera vuelta del 31 de mayo, con la que buscarán convertirse en una opción de centro derecha en medio de los extremos que también disputan esa contienda.

“Gran sentido de responsabilidad y pragmatismo político haber logrado la unión entre la primera mujer con serias posibilidades de ser presidenta de Colombia y un economista que representa con inteligencia a sectores que han sido discriminados en nuestro país. Me gusta esta Colombia plural”, escribió Barbosa.

El exfiscal considera que la candidatura de la senadora Valencia, además de las del senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella,son las únicas tres aspiraciones viables para la elección presidencial.

