Registraduría respondió a duda del congresista del petrismo Alejandro Ocampo: “No hubo ningún jurado fallecido”

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, informó esta mañana de jueves, 9 de julio, que radicó un derecho de petición ante la Registraduría y la Fiscalía “para que certifiquen oficialmente si las personas cuyas cédulas aparecen registradas como jurados de votación en formularios E-14 de la segunda vuelta presidencial corresponden a ciudadanos vivos o a personas fallecidas”.

Precisamente, en medio de las dudas que embargan a Ocampo, el congresista compartió en X el número de cédula de una persona que fue jurado de votación. Luego, pidió que verificaran dicha identidad en la página web de la Registraduría: “Y me dicen qué les parece”, indicó.

El mensaje de Alejandro Ocampo. Foto: Pantallazo tomado de la cuenta en X: @alejoocampog

Tras el anterior mensaje de Ocampo en X, desde la Registraduría no dudaron en responderle.

“@alejoocampog no hubo ningún jurado fallecido en la mesa 6 del Consulado de Colombia en Vancouver, Canadá. El jurado que aparece designado y que ejerció sus funciones está identificado con la cédula 63.497.701. La cédula 65.497.701, que sí está cancelada por muerte, pertenece a otra persona y no fungió como jurado de votación en la jornada electoral”, fue la respuesta de la Registraduría a Ocampo.