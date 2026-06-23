Registraduría deja sin piso técnico los trinos de Petro sobre “el candado hash” y “formularios E-14”

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un pronunciamiento técnico para desmentir los mensajes publicados en X por el presidente, Gustavo Petro, quien se resiste a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.

El pronunciamiento del ente electoral tuvo lugar horas después de confirmar que el preconteo de los votos coincide con el escrutinio de los jueces. Y este hecho, a su vez, confirma que no hubo irregularidades en las elecciones del 21 de junio de 2026 y el presidente electo es Abelardo De La Espriella, triunfo no reconocido aún por el presidente, Gustavo Petro, ni por su candidato, el senador Iván Cepeda Castro.

El llamado de Paloma Valencia tras el comunicado de la Registraduría y el no reconocimiento de resultados por parte de Petro y Cepeda

Registraduría: “En un 99,997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces”

Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos, el 27 de mayo de 2026, en Barranquilla Foto: Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

“En atención a las afirmaciones realizadas el pasado 20 de junio a través de la red social X por el presidente de la República, Gustavo Petro, relacionadas con que la Registraduría Nacional del Estado Civil habría suprimido la “estampilla de tiempo”, el “candado hash” y el “consecutivo” de la plataforma de consulta de los formularios E-14, nos permitimos aclarar que: 1. Sobre la presunta supresión de la estampilla de tiempo. Los registros de horas de digitalización y descarga de los formularios se encuentran debidamente consignados en la metadata de los archivos para descarga masiva, dispuestos tanto para las campañas políticas como para los órganos de control, las misiones de observación y las auditorias. Asimismo, esta información queda consignada en las bitácoras internas (logs) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, conforme a los procedimientos de trazabilidad institucional vigentes".

“De lo anterior existe evidencia en los archivos dispuestos en la primera y segunda vuelta presidencial, tal como se demuestra a continuación”, agregó la Registraduría, acompañando las imágenes de dicha evidencia:

Primera vuelta presidencial – 31 de mayo de 2026

Primera vuelta presidencial – 31 de mayo de 2026 Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Segunda vuelta presidencial – 21 de junio de 2026

Segunda vuelta presidencial - Imagen publicada por la Registraduría Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

2. Sobre la presunta supresión del candado hash

Este fue el pronunciamiento de la Registraduría al respecto, con elementos técnicos explicativos.

En relación con el candado hash, es necesario precisar que la seguridad de los archivos digitalizados no ha sido eliminada ni modificada. El mecanismo hash opera de la siguiente manera, según el canal de descarga utilizado: Canal SFTP para auditores de partidos: Las imágenes E-14 se disponen de forma masiva en formato PDF, con la estructura de nomenclatura original basada en el código DIVIPOLE (ej.: E14_PRE_X_01_001_001_01_001_X_XXX.pdf). La seguridad e integridad de los archivos se mantiene íntegramente.

Visor ciudadano: Al descargar una imagen a través del visor, el sistema genera un código hash que cumple una doble función: garantizar la integridad del archivo y verificar que no ha sido modificado respecto al E-14 digitalizado, y proteger la plataforma contra ataques automatizados (bots) que puedan afectar la disponibilidad del servicio.

El código hash, utilizado para asegurar la integridad de los documentos publicados, está inmerso en el nombre del archivo al momento en que se descarga desde el visor ciudadano la imagen de cada una de las más de 122.000 mesas.

Descarga por filtro de mesas: Esta opción incluye datos de corporación y mesa con ofuscación parcial (sustitución por la letra X), medida adoptada igualmente para mitigar la descarga masiva automatizada y proteger la disponibilidad de la plataforma.

En consecuencia, el candado hash no fue suprimido; por el contrario, se implementó como una medida de fortalecimiento de la seguridad de la plataforma.

3. Sobre el consecutivo y la naturaleza de la elección actual

Respecto a la mención del “consecutivo”, se aclara que para la elección actual únicamente se está escrutando una (1) corporación, razón por la cual la totalidad de las actas corresponden a la categoría de Presidente. Esta circunstancia explica cualquier diferencia en la presentación o estructura del nombre de los archivos respecto a elecciones anteriores en las que se elegían múltiples corporaciones.

4. Aclaración sobre el visor ciudadano

Es de aclarar que, por el contrario, hay dos maneras de acceder: una, es el visor ciudadano, en cual pueden realizar la consulta y descarga individual de los E-14 y la segunda, que corresponde al mecanismo de descarga masiva dispuesto para las dos campañas, que a través de un usuario y contraseña pueden realizar la descarga masiva de todas y cada una de las actas de mesa E-14, acceso que también ha sido dispuesto a las misiones de observación, entes de control y auditoría internacional.

5. Plataforma Comitium

Como mecanismo adicional, a través de la plataforma “COMITIUM” dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), las campañas políticas tienen acceso inmediato a las imágenes de las fotos de las actas E-14 que sus propios testigos toman en las 122.020 mesas de votación, las cuales pueden ser descargadas y contrastadas con las actas publicadas por la Registraduría Nacional en su página web (E-14D y E-14T) y las actas E-14 de claveros en las casi 3.000 comisiones escrutadoras.

6. Conclusión de la Registraduría

Las medidas técnicas implementadas tienen como único propósito garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información electoral para toda la ciudadanía colombiana.

Tras su derrota, SEMANA conoció que la coordinación de cuidado del voto y la gerencia del día de elecciones de la campaña de Cepeda activaron una convocatoria masiva de abogados y testigos para revisar el escrutinio mesa a mesa. Desde la noche del domingo, el equipo trabaja en la verificación de votos, actas y radicando reclamaciones que deberán ser resueltas antes del resultado oficial.

El candidato presidencial Iván Cepeda el 22 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El equipo está conformado por Juan Felipe Harman, gerente del día de elecciones; Miguel Ángel del Río, jefe jurídico de la campaña, y los abogados Luciano Sanín, Alí Bantú Ashanti, y el representante Alirio Uribe.

La narrativa que se impulsa es que existe un empate técnico y que, como en las elecciones legislativas de 2022, en las que lograron cerca de 500.000 votos adicionales, podrían revertir la elección y lograr los votos necesarios para ganar.

Por otro lado, la campaña de De La Espriella sostiene que ganó, victoria que contó con palabras de felicitación de los principales líderes del mundo, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, su equipo, conformado por Nicolás Farfán, gerente del día de las elecciones y exregistrador delegado para lo Electoral, y abogados expertos como Santiago Rodríguez, están alerta frente a los intentos del petrismo de revertir el resultado e intentar desconocer la victoria.