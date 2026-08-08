Esta es la Colombia que recibe Abelardo De La Espriella: crisis de salud y un país dominado por los grupos armados ilegales

Abelardo De La Espriella llega a la presidencia cuando Colombia necesita respuestas en distintos frentes y en un contexto en el que se requieren soluciones que no dan espera. El jefe de Estado y su fórmula, José Manuel Restrepo, se hicieron elegir con una promesa de reconstrucción del país y de “defensa de la patria” sobre la que los colombianos les estarán pidiendo resultados concretos.

La situación del sistema de salud; el fenómeno de El Niño, que tiene al país en riesgo de transitar por un racionamiento de agua y de energía, y los impactos de ese evento climático en la producción de alimentos, lo que también tocaría de manera directa el bolsillo de los ciudadanos, son apenas el comienzo de un catálogo de temas por atender.

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La salud es uno de los más apremiantes. La senadora Norma Hurtado afirma que el mandatario “recibe un sistema de salud profundamente debilitado. Durante los últimos años hemos venido advirtiendo, a partir de los debates de control político, la desfinanciación y la improvisación de unas intervenciones del Gobierno nacional que no han tenido resultado”.

El nuevo Gobierno anunció un plan de rescate de 10 billones de pesos para enfrentar la crisis del sistema de salud en los próximos 90 días. Foto: FOTO: Guillermo Torres

La congresista está en la Comisión Séptima del Senado, la misma que tendrá que analizar la reforma a la salud que se tramitará este año, y desde allí alerta al presidente sobre la necesidad de resolver problemas apremiantes como el cierre de los servicios de salud, deudas del sistema con hospitales y clínicas y la incertidumbre de los pacientes.

Hurtado le presentó un decálogo a De La Espriella en el que le pide recuperar la atención, inyectar recursos, garantizar el giro directo a hospitales y clínicas, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y fortalecer la atención primaria en salud, entre otros puntos. El jefe de Estado ya anunció un plan de rescate con el que inyectará 10 billones de pesos en 90 días.

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Pendiente financiero

Los recursos son una cuestión limitada en las arcas del Estado. El expresidente Gustavo Petro le entregó a De La Espriella un proyecto de presupuesto general de la nación por 575,6 billones de pesos, del que no se sabe cómo se financiarán 30,2 billones.

Los planes económicos son tan ambiguos que sobre la mesa no existe una reforma tributaria o ley de financiamiento que cubra ese hueco fiscal y la solución, por lo pronto, sería el plan de austeridad que implemente la nueva administración. Es más, el saliente Gobierno hizo una jugada legislativa que fue criticada por la oposición: radicó una reforma tributaria por 21,9 billones de pesos cuando le faltaba mes y medio para dejar el poder y, aunque esta se perfiló como una de las más altas de la historia, ni siquiera es suficiente para cubrir el presupuesto trazado para 2027. “Por el lado monetario, el reto es aún mayor. Con los niveles altos de inflación y el pronóstico del fenómeno de El Niño, el Banco de la República viene subiendo tasas de interés para frenar el nivel de inflación. El reto está en impulsar la reactivación de la economía con una política fiscal contractiva”, detalla Ana María Olaya, profesora de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana.

El Banco de la República enfrenta el desafío de contener la inflación mientras el país busca reactivar una economía que aún no recupera los niveles previos a la pandemia. Foto: FOTO: Banco de la República

En sus apuntes advierte que el crecimiento económico de Colombia aún no llega a niveles prepandemia, subraya que deben sanearse las finanzas públicas y que es necesario aplicar una política fiscal expansiva para reactivar la economía. Señala que hay “un impajaritable” que el nuevo Gobierno conoce bien: es necesario recortar los gastos y aumentar los ingresos. De esas dos tareas, el nuevo Ejecutivo ya anunció cierres de embajadas y ajustes en otras oficinas diplomáticas para ahorrar recursos.

Uno de los obstáculos para que la economía mejore es que hay sectores estancados como la construcción, la industria o el minero-energético. En contraste, Colombia depende cada vez más de las importaciones, mientras la producción nacional está amenazada por un incremento de costos y un dólar débil que afecta a los exportadores e impulsa los productos del exterior. A eso se suman nuevos desafíos como los que registran sectores clave, por ejemplo, la floricultura, que pasan por un escenario de incertidumbre ante los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos.

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Conflictividad social

La economía ha sido un problema recurrente del país, así como el conflicto armado. El experto Eduardo Pizarro detalla que el presidente recibe procesos de paz fracasados y una situación de orden público colapsada. Colombia pasó de firmar un acuerdo de paz con una de las guerrillas más robustas del continente a vivir en un escenario con nuevas células armadas. “El presidente recibe el programa estrella de Petro, que es la paz total, completamente fracasado. Salvo dos probables éxitos locales, muy reducidos, con los guerrilleros de la Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano y el frente Comuneros del Sur, todo el resto de organizaciones de origen político se han fortalecido en control territorial, número de armas y de hombres, y se han multiplicado los grupos de origen puramente criminal”, detalla el catedrático.

El ELN y otros grupos armados aparecen entre los principales retos de seguridad que deberá enfrentar el nuevo Gobierno en medio de una crisis de orden público. Foto: FOTO: Guillermo Torres

El resto de instancias de paz, lejos de funcionar, se tradujo en un fortalecimiento de los grupos armados. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas subrayó que durante 2025 se intensificaron los enfrentamientos entre grupos armados en casi la mitad de los departamentos y la tasa de homicidios alcanzó 27,9 casos por cada 100.000 habitantes. La violencia es una pesadilla que no deja descansar a los colombianos.

El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estableció que los cultivos de hoja de coca llegaron a un máximo histórico de 261.000 hectáreas, con un crecimiento que se acentuó en la región Pacífico, donde no solo hacen presencia las guerrillas, sino también grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo.

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El avance del narcotráfico y las guerrillas y los acercamientos del presidente Petro con actores que incomodaron a Estados Unidos le significaron al país una descertificación por parte de la Casa Blanca. Sin embargo, De La Espriella se acercó a la administración de Donald Trump desde el comienzo de su campaña y promete ser aliado de Washington en esas luchas. El mismo presidente les dio un ultimátum de un mes a los grupos criminales para que estos se sometan a la justicia, con la amenaza de que después de ese lapso aplicará todo el peso de la fuerza y la justicia sobre ellos.

Pero la cuestión del conflicto armado es apenas uno de los asuntos de orden público por atender. La oposición al Gobierno está declarada en “desobediencia civil”, se negó a asistir a la posesión presidencial, al menos los líderes del Pacto Histórico, y ellos, Iván Cepeda y Gustavo Petro, prometen liderar las movilizaciones sociales contra el Gobierno entrante, un anuncio que recuerda los tiempos del estallido social que sacó a la ciudadanía a las calles durante la administración de Iván Duque.

Una inflación creciente que se ubicó en 6,14 por ciento en junio y un desempleo que se ubica en 8 por ciento, pero con una informalidad del 55,1 por ciento, se perfilan como un camino que el Gobierno tendrá que transitar con cautela para evitar que esa “desobediencia civil” se convierta en un caldo de cultivo para un nuevo estallido social.