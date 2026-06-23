Registraduría: “En un 99.997 % coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces”

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que una vez concluido el escrutinio, que llevan a cabo los jueces de la República en todo el territorio nacional, se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano.

Cerca de 9.000 personas, entre jueces de la República y notarios en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país, adelantaron esta tarea que concluyó en las últimas horas. Asimismo, la entidad destacó que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia.

La posesión de Abelardo De La Espriella: el presidente asumirá el poder en una guarnición militar

Abelardo De La Espriella rompió los moldes de la política tradicional, derrotó a Petro y Cepeda y giró a Colombia hacia la derecha. ¿Qué viene ahora?

“De esta forma, cerramos un proceso en el que participaron más de un millón de colombianos que con su esfuerzo contribuyeron a garantizar la integridad y transparencia, junto a la Fuerza Pública y a los demás organismos de control y misiones de observación”, señaló la Registraduría Nacional del Estado Civil, dando por cerrado su rol en estos comicios.

Abelardo De La Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, celebró el domingo el inicio de una “nueva era” en el país tras derrotar en las elecciones presidenciales más ajustadas de la historia del país al candidato Iván Cepeda Castro.

El jurista, de 47 años, venció por menos de un punto porcentual al senador Iván Cepeda, pupilo del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en la última década.

Respaldado por Donald Trump, la victoria de Abelardo De la Espriella fue recibida con tranquilidad en la mayoría del país y con protestas en ciudades como Bogotá y Cali, donde manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos e instalaron barricadas.

Detrás de una urna de cristal antibalas, el abogado celebró el inicio de una “nueva historia para la nación”.

“Empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro”, dijo en Barranquilla durante su primer discurso ante miles de simpatizantes luego de llegar en un vehículo similar a un papamóvil.

El conteo preliminar oficial lo da ganador con el 49,6 % de los votos, por encima de Cepeda que logró 48,7 %.

“A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, su tiempo se acabó”, agregó el abogado, que gobernará hasta 2030 y que acuñó el sobrenombre del Tigre durante los comicios.

SEMANA conoció que la coordinación de cuidado del voto y la gerencia del día de elecciones de la campaña de Cepeda activaron una convocatoria masiva de abogados y testigos para revisar el escrutinio mesa a mesa. Desde la noche del domingo, el equipo trabaja en la verificación de votos, actas y radicando reclamaciones que deberán ser resueltas antes del resultado oficial.

El equipo está conformado por Juan Felipe Harman, gerente del día de elecciones, Miguel Ángel del Río, jefe jurídico de la campaña, y los abogados Luciano Sanín, Alí Bantú Ashanti y el representante Alirio Uribe.

La narrativa que se impulsa es que existe un empate técnico y que, como en las elecciones legislativas de 2022, en las que lograron cerca de 500.000 votos adicionales, podrían revertir la elección y lograr los votos necesarios para ganar.

Por otro lado, la campaña de De La Espriella sostiene que ganó, victoria que además fue confirmada y contó con palabras de felicitación de los principales líderes del mundo, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos. Foto: SEMANA

Trump

Cepeda aseguró que no aceptará la derrota antes del escrutinio final y que impugnará 33.000 mesas electorales con lo que aspira revertir el resultado.

De La Espriella aseguró, a su turno, que el presidente de Estados Unidos le manifestó “su apoyo” en una llamada.

Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje “Ganó, GRANDE!” con una fotografía del mandatario electo. Países con gobiernos derechistas cercanos a Trump como Argentina, Chile y Ecuador también le enviaron felicitaciones.

El discurso de Abelardo De La Espriella en favor de Washington, las fuerzas del orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios en la región como el del salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

Con cerca de 13 millones de votos, Abelardo De La Espriella fue elegido este domingo 21 de junio presidente de Colombia. La forma en que el Tigre llegó al poder es inédita y constituye el mayor fenómeno político en la historia reciente en el país.

El presidente electo Abelardo De La Espriella romperá con una tradición de décadas: no se posesionará en la Plaza de Bolívar. Así será la inédita ceremonia del 7 de agosto. Foto: FOTO: CAMPAÑA ABELARDO DE LA ESPRIELLA/ EJÉRCITO NACIONAL

El abogado penalista, un verdadero outsider, se consolidó como el favorito desde la primera vuelta y consiguió lo que parecía impensable hace un año: derrotar al oficialismo petrista sin el respaldo de los clanes electorales y contra la enorme maquinaria del Estado. A pesar de que fue una victoria más estrecha de lo que se esperaba (menos de un punto porcentual y por alrededor de 250.830 votos), visto en perspectiva, no deja de ser un milagro político.