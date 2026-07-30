Registraduría toma acciones para el derecho a la identificación y atención con enfoque diferencial en personas trans y no binarias

A través de un comunicado, la Registraduría Nacional informó que con el propósito de garantizar el derecho a la identificación y brindar una atención digna y respetuosa a las personas trans y no binarias, se han comenzado a implementar diversas estrategias.

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Entre las mismas destacaron el fortalecimiento de la solución integral de registro civil e identificación, la realización de jornadas de identificación, el desarrollo de protocolos para la atención de esta población y la capacitación a funcionarios en la prestación de servicios y la atención al usuario con enfoque diferencial.

La entidad indicó que en 2025 fortaleció la solución integral de registro civil e identificación con la inclusión de las categorías ‘trans’ (T) y ‘no binario’ (NB) y en el campo ‘sexo’ de los registros civiles, las tarjetas de identidad y las cédulas de ciudadanía amarillas con hologramas y digitales, en su versión física y en el dispositivo móvil.

Asimismo, precisó que actualmente más de 9.500 personas cuentan con documentos de identidad que reflejan su identidad de género: 6.248 mujeres trans, 3.004 hombres trans, 247 personas no binarias y 6 personas trans.

Imagen referencia de una persona LGBTIQ. Foto: .

Además, la Registraduría Nacional señaló que ha acercado el derecho a la identificación a esta población mediante jornadas de registro civil e identificación realizadas en desarrollo de los proyectos ‘Transidentifiquémonos’ de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans) y ‘Reafírmate con el Chuchú de la Cédula’ de la Secretaría de Integración Social de Bogotá.

En el comunicado, también indicó que en marco del proyecto IdentidadES se desarrollaron diversos materiales pedagógicos orientados a fortalecer el derecho a la identificación de las personas trans y no binarias.

“Entre ellos se encuentran la ‘Guía para la atención de personas trans y no binarias en los procesos de registro e identificación’ y la cartilla ‘Trámites de registro civil e identificación como garantía al reconocimiento de la identidad de género’”, mencionó.

Sumado a esto, se han realizado jornadas de capacitación sobre la prestación de servicios y la atención de las personas con identidad de género diversa dirigidas a diferentes funcionarios, representantes de notarías y organizaciones de la sociedad civil.

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La Registraduría también mencionó que en el Taller Subregional para el Reconocimiento de la Identidad de Género se le destacó como una de las entidades con mayores avances en la implementación de medidas para garantizar el derecho a la identificación de las personas trans y no binarias.

“En materia electoral, la Registraduría Nacional implementó el Protocolo de Voto Trans, con el propósito de establecer los lineamientos para la debida atención de las personas trans durante las votaciones por parte de los actores del proceso y, con ello, contribuir a eliminar las barreras que esta población pueda enfrentar en el ejercicio de su derecho fundamental y constitucional a elegir y ser elegida”, indicó.

Este protocolo, según manifestó la institución, se socializa en las capacitaciones a los jurados de votación, delegados de puesto, mesas de justicia y fuerza pública, y se publica en la entrada de la totalidad de los puestos de votación que instala la Registraduría para los diferentes procesos electorales.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará fortaleciendo sus capacidades para garantizar el derecho a la identificación de las personas con identidad diversa, promoviendo una atención cada vez más incluyente, digna, respetuosa y libre de discriminación en todos sus servicios institucionales”, concluyó.