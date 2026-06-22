Abelardo De La Espriella rompió los moldes de la política tradicional, derrotó a Petro y Cepeda y giró a Colombia hacia la derecha. ¿Qué viene ahora?

Con cerca de 13 millones de votos, Abelardo De La Espriella fue elegido este domingo 21 de junio presidente de Colombia. La forma en que el Tigre llegó al poder es inédita y constituye el mayor fenómeno político en la historia reciente en el país.

El abogado penalista, un verdadero outsider, se consolidó como el favorito desde la primera vuelta y consiguió lo que parecía impensable hace un año: derrotar al oficialismo petrista sin el respaldo de los clanes electorales y contra la enorme maquinaria del Estado. A pesar de que fue una victoria más estrecha de lo que se esperaba (menos de un punto porcentual y por alrededor de 250.830 votos), visto en perspectiva, no deja de ser un milagro político.

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Tan espectacular como la campaña fue la celebración del triunfo este domingo. Abelardo apareció en una especie de papamóvil, celebrando la victoria en una caravana por las calles de Barranquilla. Y en la tarima su discurso fue ya el de un mandatario y no el de un candidato. “Los colombianos han hablado. El presidente de la república es el Tigre… Ha triunfado la libertad de un pueblo que decidió su destino. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era. Un cambio de orden. La patria milagro”, dijo emocionado.

En su discurso no hubo revanchismos ni amenazas. Por el contrario, el Tigre lanzó un mensaje de unidad y prometió gobernar para todos, incluidos los que no creyeron en él. “No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones. En democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen los mismos derechos que nosotros. El presidente simboliza la unidad nacional y desde esta noche la asumo como un deber sagrado”.

Abelardo De La Espriella en su discurso de victoria desde Barranquilla. Foto: SEMANA

Ni el presidente Gustavo Petro ni Iván Cepeda reconocieron el resultado, pero nadie esperaba que lo hicieran. El primer mandatario desató una campaña de desprestigio contra el sistema electoral, claramente planeada para la noche del domingo si los votos le fallaban. Y, desde muy temprano en la mañana, advirtió lo que haría: no reconocer el preconteo. “No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”, dijo cuando ya se había informado el resultado de más del 99 por ciento de las mesas.

Cepeda siguió este mismo libreto. El candidato del Pacto Histórico aseguró: “Todos y todas nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad”. Pero luego agregó: “Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana… Debemos informar que nuestro grupo de testigos está procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio”.

Abelardo De La Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Absténganse de desatar un incendio social… Acaten el resultado”

El Tigre respondió así a lo que ha sido por meses la amenaza del petrismo si él ganaba: estallar las calles. “A Petro y a su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido bajo los mismos esquemas que hace cuatro años eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño… Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Acaten el resultado. Hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición”.

La familia fue uno de los valores que más destacó De La Espriella durante su campaña, así como en su discurso en el que reconoció el triunfo. En él, les agradeció a su esposa y a sus cuatro hijos. Foto: AFP

El Tigre rugió

Hay una palabra que podría resumir el éxito de la campaña de Abelardo De La Espriella: alegría. En contraste con la sobriedad de Iván Cepeda leyendo sus papelitos, las manifestaciones de Abelardo tenían pantallas gigantes de fondo, música caribe, juegos de luces y hasta fuegos artificiales. Los asistentes y televidentes se sentían en cierta forma como en un concierto de una estrella de rock.

De La Espriella montó una empresa electoral vanguardista que rompió los moldes de los procesos tradicionales y que respondió más a la eficiencia del sector privado que al derroche que suele caracterizar al público. Recurrió a la iconografía con un éxito total. El invento del Tigre y del saludo militar con “firmes por la patria” se tomó al país.

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El candidato contó en SEMANA el origen de este simbolismo. La gente comenzó a decirle: “Ese es el tigre, ese es el tigre”. Y agregó: “Nos dimos cuenta de que era un hit del carajo, porque hacía muchísimos años no se comparaba un candidato con un animal, menos con uno de ese nivel y de esa fuerza”. Además, narró una coincidencia histórica: a Rafael Núñez, el último presidente que había tenido el Caribe, le decían también el Tigre del Cabrero (en referencia al barrio de Cartagena donde vivió). “Costeño, vilipendiado y atacado, y hoy recordado por la historia como uno de los hombres y presidentes más importantes de Colombia”, recordó De La Espriella al narrar el inmenso orgullo que siente de darle al Caribe esa alegría. “Porque yo sí soy costeño de verdad. Por ahí hay uno que es el de Temu, yo soy el de Amazon”, remató este sábado en conversación con Vicky Dávila.

Pocas veces en la historia una campaña presidencial había generado un sentimiento de patriotismo tan grande como la de ‘Firmes por la patria’. El uso de los colores de la bandera y el llamado a ponerse la camiseta de la selección Colombia, en pleno Mundial, más las pegajosas melodías de “póngale la raya al Tigre” desataron furor. Los intentos judiciales de censurar este entusiasmo, lejos de frenarlo, lo impulsaron más. Y serán recordados, como dijo Humberto de la Calle, no solo como algo abusivo, “sino realmente un absurdo monumental, una carcajada mundial” de los tribunales.

En un carro blindado, los entrantes presidente y vicepresidente de Colombia hicieron su recorrido en Barranquilla para llegar a la plaza pública y pronunciar su discurso de victoria. Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

En lo político, la campaña del Tigre tuvo muy pocos errores y muchos aciertos. El rechazo a los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, se convirtió en uno de los factores determinantes del triunfo. Frases como “los nunca” y “los de siempre” permitieron encapsular conceptos políticos contundentes en dos o tres palabras. Como narró Carlos Suárez, el estratega de la campaña, a SEMANA, para la victoria del Tigre: “Terminó ayudando todo el establecimiento que se unió en contra de Abelardo”. De La Espriella logró impulsar un movimiento popular solo inspirado en su figura, su vice y sus familias. A la tarima, que en época de campaña suele estar atiborrada de políticos y lagartos, nunca se subió nadie más.

De manera paradójica, hubo otro personaje clave que espantó algunos de los votos que habrían podido girar a la izquierda: Gustavo Petro. Su negativa a reconocer los resultados evidenció su falta de respeto por las instituciones y la separación de poderes. Fue tan estridente su papel en estos días que el estratega Ángel Beccassino dijo en SEMANA que el presidente estaba “haciendo movimientos que van en contra de la candidatura de Iván Cepeda”, quizás porque le tentaba más ser el líder de la oposición del Gobierno del Tigre.

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El otro coco de la elección fue la constituyente. El jurista Mauricio Gaona advirtió que en estas elecciones se estaba jugando el sistema de gobierno y que, si ese proyecto avanzaba, este podría ser el último presidente elegido democráticamente. Ante la derrota en primera vuelta, el comité promotor suspendió la recolección de firmas, pero la verdad es que nunca se bajó realmente de esa propuesta. Al votar este domingo, el expresidente Iván Duque dijo que la jornada era vital, pues “se trata de defender nuestra Constitución frente a los que quieren manosearla, debilitarla”. En su discurso de triunfo, De La Espriella, por el contrario, dijo: “Hoy juro lealtad absoluta a la Constitución de 1991. Juro protegerla de quienes pretenden cambiar el Estado de derecho por la tiranía”.

El papel que jugó la comunidad internacional en la campaña también fue inédito. Donald Trump expresó de frente su favoritismo y puso la elección en el contexto de una lucha contra un “marxista de izquierda radical”. El presidente de Estados Unidos publicó tres mensajes en los que describió al Tigre como “líder inteligente, fuerte y tenaz”. Y agregó sin rodeos: “Si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país (Colombia), contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”.

Javier Milei, Rodrigo Paz, Daniel Noboa y Luis Abinader son algunos de los mandatarios que felicitaron a Abelardo De La Espriella Foto: Getty Images

Pero no fue el único. Los presidentes Javier Milei (Argentina), Giorgia Meloni (Italia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Nasry Asfura (Honduras) también lo respaldaron, al igual que varios exmandatarios como Mauricio Macri (Argentina), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Vicente Fox (México), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Jorge Tuto Quiroga y Jeanine Áñez (Bolivia).

Este entusiasta apoyo internacional confirma una tendencia: el movimiento del péndulo de América Latina a la derecha. El jurista argentino Daniel Zovatto cuenta que, de 15 elecciones presidenciales (sin incluir aún Perú), 12 fueron ganadas por distintas expresiones de la derecha. La izquierda solo triunfó en tres países: Guatemala, con Bernardo Arévalo en 2023; Uruguay, con Yamandú Orsi, y México, con Claudia Sheinbaum en 2024. Además, México fue el único caso en que la izquierda logró retener el poder.

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En la recta final de la campaña también hubo un jugador esencial: José Manuel Restrepo. La hoja de vida intachable del exministro y exrector, su experiencia e imagen de trabajador incansable aportaron mucha credibilidad y cautivaron a miles de personas, muchas de las cuales compartieron el eslogan de “voto por José Manuel y su fórmula presidencial”. El mismo Abelardo, contento con este fenómeno, aseguró que pensaba que Restrepo no le ponía un voto, pero ahora sabía que ponía un “cojonal”.

Hans Peter Knudsen, exrector del Rosario, quien hace más de una década también lo eligió como su segundo a bordo, aseguró que “José Manuel Restrepo es un maravilloso y excepcional ser humano. En mayúsculas y con todo lo que significa eso”, y afirmó que está seguro de que “cambiará el papel histórico de la vicepresidencia”. De La Espriella, en la tarima del triunfo, dijo que Restrepo “no será una llanta de repuesto. Será el motor de la patria milagro”.

Abelardo De La Espriella. Presidente electo de Colombia. Foto: SEMANA

La victoria este 21 de junio representa en términos políticos una proeza con un gran simbolismo. Abelardo De La Espriella tuvo dos victorias frente a los dos personajes que han marcado la política en Colombia en las últimas décadas: Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Al primero le derrotó a su candidata, Paloma Valencia, en la primera vuelta y logró una conquista de la derecha, el territorio natural del expresidente, sin necesitar su respaldo. Aunque hay cercanía personal y Uribe seguramente estará feliz con su triunfo este domingo, lo que ocurrió representa uno de los giros más importantes de los últimos tiempos.

Pero De La Espriella también le ganó a Petro, que había puesto el alma y la chequera del Gobierno en “su heredero”, Iván Cepeda, con el fin de perpetuar al Pacto Histórico en el poder. El Tigre se impuso a dos escollos difíciles. El primero, la narrativa de que iba a acabar con todas las ayudas a los más necesitados y eliminar decenas de entidades del Estado. “Han dicho que voy a acabar hasta con el nido de la perra, lo cual es falso”, aseguró unas horas antes de que abrieran las urnas. Desmintió que fuera a desmontar el Icetex y a quitar el subsidio a los adultos mayores. En ese punto, aseguró que lo subirá a 400.000 pesos mensuales.

Y el segundo, la chequera incalculable del Estado puesta al servicio de las elecciones. Víctor Muñoz, exdirector del Dapre, hizo los cálculos de lo que podrían ser esos guiños con propósitos electorales. El exfuncionario estimó que a 2,3 millones de personas les subieron el mínimo, a 100.000 jóvenes soldados les dieron bonificación del servicio militar, a 1,7 millones de ‘viejitos’ les aumentaron el subsidio del adulto mayor y a 760.000 hogares los beneficiaron con la renta ciudadana y la devolución del IVA. El Tigre contrarrestó esa estrategia con videos y mensajes emotivos sobre lo que sería Colombia bajo su mandato. El uso de la inteligencia digital y de las redes sociales para llevar mensajes personalizados a millones seguramente se convertirá en la referencia para todas las campañas políticas en el futuro.

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Por último, todavía está por establecerse el papel de los grupos armados en estas elecciones. Sin embargo, ya se conocen algunos datos, como que en 218 mesas, ubicadas en zonas rojas, Cepeda tuvo el ciento por ciento de los votos en la primera vuelta. De La Espriella también denunció la compra de votos de los clanes en la costa Caribe y otras regiones. “Nos estamos enfrentando al mal en general. Esa gente es mala de verdad”, dijo el sábado.

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo recibirán un país descuadernado con muchos frentes abiertos. Y con Gustavo Petro como jefe opositor, algo que el gran ensayista Carlos Granés describe como una auténtica pesadilla. “Los redentores no se jubilan nunca porque creen ser sujetos providenciales”, advierte el escritor.

Petro, que se dedicó a construir una plataforma para cuando deje el poder, entregará el país vuelto un caos: con los grupos armados en auge, los cultivos de coca en cifras récord, la inseguridad rampante, el sistema de salud quebrado, las finanzas en rojo, el fenómeno de El Niño al borde de provocar un apagón, el freno a la exploración de petróleo y gas, la política internacional rota, las relaciones con la Justicia heridas y la confianza de los colombianos resquebrajada. Por eso, el presidente electo dijo en la tarima: “Esta noche no termina una campaña, también comienza una misión histórica: la misión de reconstruir la república”.