El candidato del Pacto Histórico cayó este domingo ante Abelardo De La Espriella en una de las contiendas presidenciales más cerradas de la historia reciente del país, marcada por una diferencia mínima de votos y una alta participación ciudadana.

Abelardo De La Espriella y su primer pronunciamiento tras ser elegido presidente de Colombia

El resultado se mantuvo incierto debido a la estrecha distancia entre ambos aspirantes. Sin embargo, con el avance del preconteo, De La Espriella terminó consolidando una ventaja que lo da nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Con un 48,7 %, el candidato del Pacto Histórico quedó a puertas de la Casa de Nariño; territorios como el Amazonas, Atlántico, Bogotá, Bolívar y Caquetá alzaron su voz y dejaron ver su apoyo.

A lo largo de la campaña, Cepeda defendió propuestas relacionadas con la profundización de los programas sociales, la transición energética y la implementación de la política de paz.

Iván Cepeda da su primer discurso tras el preconteo

Luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda entregó un discurso ante sus seguidores desde el Royal Center de Bogotá.

Defendió el trabajo realizado durante la campaña y aseguró que su proyecto político actuó con transparencia y sin recurrir a prácticas cuestionadas durante la contienda.

“Estamos orgullosos y satisfechos de la campaña que hemos llevado a cabo. Hemos reafirmado la autenticidad de nuestro proyecto político”, afirmó el candidato ante cientos de simpatizantes que se congregaron para escuchar su balance tras las elecciones.

Durante su intervención, Cepeda sostuvo que su campaña se caracterizó por la honestidad y el respeto hacia los electores. “No hemos recurrido a la mentira, al disfraz, a mentirles a los electores sobre nuestras propuestas. Hemos hablado de manera franca y clara”, manifestó.

El mensaje de Gustavo Bolívar tras la derrota de su candidato Iván Cepeda y el triunfo del presidente electo Abelardo De La Espriella

El excandidato también lanzó críticas a las estrategias que, según él, marcaron el debate político durante la contienda. “No hemos utilizado los métodos de la propaganda sucia, la inteligencia artificial o la manipulación de la opinión. No hemos caído en la política espectáculo. No hemos salido a vender un producto”, señaló.

Cepeda afirmó que su movimiento no hizo alianzas que comprometieran sus principios ni recurrió a mecanismos irregulares para obtener apoyo electoral. “No hemos vendido nuestros ideales en alianzas políticas corruptas, ni hemos comprado la conciencia de los ciudadanos a través del tráfico de votos”, dijo.

Uno de los apartes más fuertes de su discurso estuvo relacionado con una presunta injerencia extranjera en el proceso electoral. “No hemos recurrido a ningún gobierno extranjero para que haga interferencia política en nuestras elecciones”, aseguró.

Pese a no alcanzar la Presidencia, Cepeda destacó el respaldo obtenido en las urnas y afirmó que el resultado demuestra la fortaleza de su movimiento político. “Hemos hecho una campaña llena de limpieza, transparencia, honestidad y ética. Y aquí estamos ante el pueblo colombiano para decirles que somos una fuerza indiscutible en Colombia”, concluyó.