Colombia vive este domingo 21 de junio la jornada decisiva de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, en la que los ciudadanos eligen al próximo mandatario que gobernará el país durante el periodo 2026-2030.

Los candidatos que disputan la Presidencia son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta celebrada el pasado 31 de mayo.

Las mesas de votación abrieron a las 8:00 de la mañana en todo el territorio nacional y permanecieron habilitadas hasta las 4:00 de la tarde.

Durante la jornada, las autoridades electorales reportaron normalidad en la mayoría de los puestos de votación, aunque también se registraron algunas denuncias y capturas relacionadas con presuntos delitos electorales que son investigados por las autoridades competentes.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para ejercer su derecho al voto en el país y en el exterior. Para garantizar el proceso, fueron instaladas cerca de 122.000 mesas de votación y se designaron alrededor de 860.000 jurados electorales.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será el inicio del preconteo de votos. La Registraduría informó que este proceso comenzará inmediatamente después del cierre de las urnas, es decir, a las 4:00 p. m. A partir de ese momento, los jurados iniciarán el conteo preliminar de los sufragios y se empezarán a consolidar los resultados en todo el país.

Segunda vuelta electoral elecciones 2026. Foto: Alejandro Acosta

Los primeros boletines oficiales con resultados preliminares se conocerán entre las 4:10 p. m. y las 4:15 p. m., mientras que las autoridades electorales estiman que hacia las 6:00 p. m. ya habrá una tendencia suficientemente clara para conocer quién será el próximo presidente de Colombia. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá posteriormente del escrutinio oficial.

🔴 EN VIVO | Resultados de las elecciones en Colombia HOY: cierran las mesas de votación en todo el país

La atención del país permanece concentrada en el cierre de la jornada electoral y en el avance del preconteo, que permitirá conocer en pocas horas el nombre del sucesor del presidente Gustavo Petro y el rumbo político que tomará Colombia durante los próximos cuatro años.