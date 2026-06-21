“Colombia, aquí está tu presidente”: Abelardo De La Espriella se pronuncia tras la victoria electoral

Abelardo De La Espriella le habló al país desde Barranquilla luego de conocer que, según el preconteo de la Registraduría, fue el ganador de las elecciones presidenciales.

Abelardo De La Espriella revela que acaba de conversar con el presidente Donald Trump, quien reconoció su triunfo en las urnas

“Colombia, aquí está tu tigre; Colombia, aquí está tu presidente”, aseguró el presidente electo.

Por su parte, José Manuel Restrepo, quien será el nuevo vicepresidente, celebró la victoria. “Colombia tiene la oportunidad de reunirse una sola alrededor de su presidente, Abelardo de la Espriella. Llegó el momento de la patria milagro, de la esperanza, de unir una sola Colombia", dijo.

De La Espriella afirmó que se trata de la noticia más importante de su vida y es que “el pueblo colombiano” lo haya elegido el próximo presidente del país. “Gracias a cada colombiano que depositó su confianza en este proyecto. Gracias a todos los que creyeron cuando parecía imposible”, afirmó y le agradeció a Dios.

“Esta victoria no pertenece a un hombre, a un partido o región, pertenece a Colombia entera. Esta noche no ha triunfado una candidatura ha triunfado la libertad de un pueblo que decidió recuperar su destino”, agregó.

El presidente electo dijo que su victoria marca un nuevo inicio para el país, “una nueva era, un cambio de orden, una patria milagro”, dijo.

Asimismo, aclaró que respetará la Constitución de 1991. “A partir de hoy termina la campaña electoral. Las divisiones, los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria. Por eso, quiero empezar refrendando el juramento que hizo frente a Álvaro Gómez Hurtado, hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución”, afirmó.

Abelardo De La Espriella entregó su primer discurso como presidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El abogado dijo que recogerá a todos los sectores y representará a los colombianos por igual, incluidos los que no votaron por él. “Voy a gobernar para todos los colombianos para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato, no habrá vencedores y vencidos, no habrá persecuciones porque en democracia no existen enemigos irreconciliables”, señaló.

De La Espriella reconoció que hay colombianos que piensan distinto a él, pero que tienen los mismos derechos y aclaró que respetará las libertades.

“Hoy nace una nueva etapa de nuestra historia, una etapa en la que volveremos a creer en nosotros mismos (...) Déjenme decirle esto con absoluta claridad: a quienes han sembrado violencia, corrupción y narcotráfico durante todos estos años, la autoridad de la República volverá a sentirse. No habrá zonas vedadas, no habrá criminales impunes, ni organizaciones por encima de la Constitución y la ley; a los narcotraficantes, a los terroristas, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico que Colombia vuelve a tener Gobierno y Estado”, dijo De La Espriella, quien le envió un mensaje de agradecimiento a la fuerza pública.