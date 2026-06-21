Abelardo De La Espriella a Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Absténganse de desatar un incendio social… Acaten el resultado”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio su primer discurso tras ganar la segunda vuelta de las elecciones, en el cual envió un mensaje claro al país de lo que espera en el inicio de su gobierno el próximo 7 de agosto.

“Colombia, aquí está tu presidente”: Abelardo De La Espriella se pronuncia tras la victoria electoral

Desde Barranquilla, el ganador de las elecciones, tras el preconteo de los votos, destacó su triunfo y agradeció a los colombianos que depositaron su confianza en las urnas. “Gracias a todos los que creyeron cuando parecía imposible”.

“Esta victoria no pertenece a un hombre, a un partido o región, pertenece a Colombia entera. Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la libertad de un pueblo que decidió recuperar su destino”, manifestó.

Durante su discurso, De La Espriella mandó un mensaje claro al presidente de la República, Gustavo Petro, y al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien fue vencido según el preconteo.

El presidente electo Abelardo De La Espriella durante su discurso en Barranquilla. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“A Petro y a su heredero les digo: respeten la voluntad del pueblo colombiano. Hoy los colombianos me han elegido, bajo los mismos esquemas que hace cuatro años eligió a quien es hoy el inquilino de la Casa de Nariño”, resaltó.

Aseguró que el actual jefe de Estado y el candidato presidencial están desafiando a millones de ciudadanos que le dieron el triunfo a De La Espriella y José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial.

Abelardo De La Espriella envía mensaje a quienes no votaron por él

“Petro y Cepeda, absténganse de desatar un incendio social. Respeten el veredicto popular. La democracia. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles. Acaten el resultado”, les dijo de manera enfática.

De La Espriella indicó que Cepeda “tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal”, pero enfatizó que debe abstenerse de “sembrar el terror”.

En medio de un discurso con un cambio de tono, De La Espriella también le envió un mensaje a todos aquellos ciudadanos que no votaron por él este domingo, 21 de junio. “Quiero decirles desde lo más profundo de mi alma que esta también es su victoria”, indicó.

“No hay vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros”, agregó el presidente electo.

Abelardo De La Espriella se va de frente contra los criminales: “No hay libertad sin seguridad”

Concluyó: “Porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados, sus opiniones serán escuchadas, jamás tendrán que temer por pensar distinto”.