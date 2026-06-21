Abelardo De La Espriella envía mensaje a quienes no votaron por él

Desde La Ventana al mundo, monumento ubicado en Barranquilla, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje a todos aquellos ciudadanos que no votaron por él, este domingo 21 de junio.

“Colombia, aquí está tu presidente”: Abelardo De La Espriella se pronuncia tras la victoria electoral

“No hay vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente, pero que tienen exactamente los mismos derechos que nosotros; y quiero en este momento especialmente dirigirme a todos aquellos que no votaron por José Manuel y por mí. Quiero decirles desde lo más profundo de mi alma que esta también es su victoria”, dijo De La Espriella.

Y agregó: “Porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos aún cuando no hayan votado por mí, serán respetados, sus opiniones serán escuchadas, jamás tendrán que temer por pensar distinto”.

En tal sentido, De La Espriella afirmó que su propósito de ahora en adelante será ganarse la confianza de quienes no votaron por él.

“Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos. Con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas. Compatriotas, hoy nace una nueva etapa de nuestra historia”, agregó.

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