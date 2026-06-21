Abelardo De La Espriella pronunció su primer discurso tras ganar el preconteo de la segunda vuelta presidencial de Colombia. El abogado habló desde Barranquilla, con su familia y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. Afirmó que será el presidente de “todos” los colombianos.

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“A partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones y los enfrentamientos políticos. Comienza la hora suprema de servicio a la patria”, expresó el nuevo jefe de Estado.

De La Espriella prometió proteger las libertades, garantizar los derechos, escuchar las opiniones, ser leal a la Constitución de 1991 y protegerla de cambios; además, aseguró que el Congreso podrá legislar sin presiones del gobierno, manifestó su voluntad de acatar las decisiones de la rama judicial y de darles libertad a los mandatarios locales.

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“Voy a gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron a otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones, ni persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente”, dijo.

De La Espriella ganó la segunda vuelta con el resultado más estrecho de unas elecciones presidenciales de la historia de Colombia. La información del preconteo, con el 99,99 % de las mesas escrutadas, señala que obtuvo 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones que alcanzó Iván Cepeda.

La diferencia entre ambos es de apenas 250.830 sufragios, según la información arrojada por ese conteo rápido de votos, y la fotografía final de la contienda solo será ratificada con el escrutinio, proceso en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe oficializar el resultado.

El abogado aseguró que las personas que piensan diferente “tienen los mismos derechos que nosotros” y citó a la Constitución asegurando que, como presidente de la república, debe representar a todos los ciudadanos y respetar todas las opiniones.

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En ese punto, les envió un mensaje a quienes apoyaron a Cepeda y a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, en el que les prometió que “jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados”.

El presidente Gustavo Petro y Cepeda solicitaron que se espere el escrutinio de los votos. El senador del Pacto Histórico, que logró el segundo lugar en las elecciones y seguirá en el Congreso, pidió al equipo legal del Pacto Histórico que impugne 33.000 mesas en todo el país.

Resultados Elecciones Colombia 2026

Ese proceso está avalado por la ley y es un derecho de ese partido; sin embargo, revertir el resultado parece ser un objetivo imposible cuando se miran antecedentes como el de hace cuatro años, cuando la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de 54.000 votos.

La Registraduría informó que las comisiones escrutadoras municipales están en marcha. El proceso continuará con las comisiones escrutadoras departamentales y, finalmente, el escrutinio nacional, paso en el que CNE debe hacer oficial el resultado de las elecciones.