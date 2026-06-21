El registrador Hernán Penagos destacó la participación de los colombianos durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebró este domingo 21 de junio y recordó que la ley establece procedimientos para la validación de los resultados de la contienda.

El preconteo que realizaron 860.000 ciudadanos, quienes ejercieron el rol de jurados de votación, desplegados en más de 122.000 mesas, tiene solo un carácter informativo. Esto significa que el resultado solo se confirmará una vez finalice el escrutinio que ya está en curso.

Iván Cepeda dice que el preconteo no es vinculante y pide impugnación de 33.000 mesas de votación

“En este momento vienen iniciando escrutinios municipales, escrutinios de primer nivel, como dice la norma electoral. Nueve mil personas, entre jueces y notarios, están en 2.992 comisiones escrutadoras revisando a detalle cada una de las actas electorales, en presencia de testigos y de apoderados de las campañas políticas”, detalló Penagos.

Los testigos electorales tienen una aplicación creada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que hacen públicas todas las fotografías que tomaron de los formularios E-14, en los que los jurados consignaron los resultados. Ese documento, además, tiene tres copias físicas para permitir la trazabilidad.

¿Quién es Abelardo De La Espriella? Nuevo presidente de Colombia

“El escrutinio de primer nivel o municipal no se hace con imágenes, ni con la publicación de los E-14 o actas electorales, se hace con las actas físicas. Las E-14 de claveros, como dice la norma electoral, es la herramienta con la que los jueces hacen el escrutinio municipal”, explicó Penagos.

El registrador continuó su explicación exponiendo que “por tanto, a pesar de que hemos digitalizado todas las actas y de que los testigos han podido tomar fotografía de cada una de ellas, esa herramienta sirve para contrarrestar los datos de cada comisión. En cada una de esas hay un acta física que no puede decir nada diferente a la realidad electoral”.

César Gaviria felicita a Abelardo De La Espriella por su elección como presidente de Colombia

Así funcionan los escrutinios

Las campañas políticas tienen el derecho de hacer reclamaciones ante esas comisiones escrutadoras. Incluso, el candidato presidencial Iván Cepeda anunció la impugnación de 33.000 mesas de votación.

Cuando finalice el escrutinio municipal, será el momento de realizar el escrutinio departamental. Finalmente, los magistrados del CNE cierran ese proceso con el escrutinio nacional y es este tribunal la autoridad competente para declarar el resultado.

Penagos aseguró que la ciudadanía puede tener tranquilidad sobre los resultados electorales y destacó que el 66,5 % de las personas habilitadas para votar hayan participado en las urnas.