La victoria en preconteo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial abrió múltiples interrogantes sobre lo que será su gobierno. Uno de ellos tiene que ver con el salario que recibirá, una vez asuma oficialmente la Presidencia de la República el 7 de agosto.

Abelardo De La Espriella revela que acaba de conversar con el presidente Donald Trump, quien reconoció su triunfo en las urnas

De mantenerse las escalas salariales fijadas para los altos funcionarios del Estado durante 2026, el mandatario es uno de los funcionarios públicos mejor remunerados del país.

Por las responsabilidades que implica gobernar a Colombia durante los próximos cuatro años, recibirá más de 60 millones de pesos mensuales.

En diálogo con La FM, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó cómo está compuesto el salario presidencial y cuáles son los factores que lo determinan.

Según explicó Salazar, el aumento salarial decretado para los empleados públicos en 2026 fue del 7 %, pero ese incremento aplica sobre la asignación básica mensual. Y a ese valor se suman otros componentes salariales que elevan la remuneración total.

En el caso del presidente de la República, la asignación básica es cercana a los 12 millones de pesos mensuales. A ese valor se suman gastos de representación que superan los 22 millones de pesos y una prima especial de servicios cercana a los 17 millones.

¿Cuánto gana el vicepresidente de Colombia en 2026?

El mandatario electo todavía deberá esperar varias semanas para recibir ese salario y asumir formalmente el cargo, ya que la posesión presidencial es el próximo 7 de agosto.

Mientras llega esa fecha, adelantará el proceso de empalme con el gobierno saliente y definirá los nombres que integrarán su gabinete ministerial, una de las tareas más importantes antes de su llegada a la Casa de Nariño.

Más allá del salario, el nuevo mandatario tendrá el reto de liderar el país en un momento clave para la economía, la seguridad y la gobernabilidad, luego de una de las elecciones más reñidas de los últimos años.