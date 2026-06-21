¿Cuánto gana el vicepresidente de Colombia en 2026?

La remuneración que recibirá quien ocupe la Vicepresidencia de Colombia durante 2026 ya está definida por la normativa vigente. De acuerdo con el Decreto 311 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial de los funcionarios que integran el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

Actualmente, el salario mensual asignado al vicepresidente del país asciende a $41.335.491.

En ese contexto, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia en 2026, tendrá derecho a percibir ese monto mensual, tal como lo establece la regulación que fija las remuneraciones de los altos cargos del Ejecutivo.

Este es el salario que tendría José Manuel Restrepo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La Vicepresidencia es uno de los cargos de mayor relevancia dentro de la estructura institucional colombiana. Además de reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva, el vicepresidente puede recibir responsabilidades específicas delegadas por el jefe de Estado, participar en proyectos estratégicos del Gobierno y representar al país en eventos nacionales e internacionales.

El salario de 41,3 millones de pesos mensuales ubica a la Vicepresidencia entre los cargos mejor remunerados del sector público colombiano.

Esta asignación responde al nivel de responsabilidad política, administrativa y protocolaria que implica desempeñar funciones en la segunda posición más importante del Gobierno Nacional.

La definición de este ingreso se produce en un momento de especial interés ciudadano, ya que los salarios de los altos funcionarios suelen ser objeto de debate público. Temas como la eficiencia del gasto estatal, la administración de los recursos públicos y la transparencia en las remuneraciones oficiales generan constantemente atención entre los colombianos.

El Decreto 311 de 2026 establece las condiciones salariales para los funcionarios adscritos a la Presidencia de la República y brinda claridad sobre cuánto recibirán quienes ocupen los principales cargos del Ejecutivo durante el año. En el caso de la Vicepresidencia, la cifra fijada busca corresponder a las exigencias y responsabilidades asociadas al cargo.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Más allá del monto, el papel del vicepresidente resulta fundamental para garantizar la continuidad institucional y apoyar la ejecución de las políticas gubernamentales. Por ello, la remuneración asignada forma parte de la estructura salarial diseñada para los funcionarios con mayores responsabilidades dentro del Estado.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, envía mensaje a los colombianos tras triunfo de Abelardo De La Espriella

Primera declaración de restrepo

Por medio de su cuenta de X, el vicepresidente electo se pronunció por los resultados obtenidos.

“¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la patria milagro“, dijo puntualmente el vicepresidente electo.