José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, envía mensaje a los colombianos tras triunfo de Abelardo De La Espriella

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, felicitó al nuevo mandatario de Colombia, Abelardo De La Espriella.

En la red social X, Restrepo indicó que comienza una nueva etapa en el país tras el triunfo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la patria milagro“, dijo puntualmente el vicepresidente electo.

Por el momento, quien no se ha pronunciado es De La Espriella, quien lo hará desde Barranquilla en las próximas horas.