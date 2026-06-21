Así reaccionaron las figuras políticas al triunfo de Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia 2026 al 2030

Tras la finalización del preconteo electoral, Colombia tendrá como nuevo presidente de la república a Abelardo De La Espriella, el abogado de 47 años, quien gobernará al país durante el periodo 2026-2030.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

Luego de conocerse los resultados en donde el candidato del partido Defensores de la Patria fue victorioso ante Iván Cepeda, miles de partidos y figuras políticas del país se han expresado ante lo ocurrido en este domingo 21 de junio de 2026.

Uno de ellos fue el expresidente de la nación, Álvaro Uribe Vélez, quien publicó un trino en su cuenta de X felicitando al nuevo mandatario del país por el resultado durante las elecciones presidenciales.

El exmandatario entre los años 2002 y 2010 afirmó que Abelardo De La Espriella tiene la capacidad de recuperar democráticamente al país.

“Estamos seguros de que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos”

También se pronunció el exmandatario de la república Andrés Pastrana, quien con breves palabras celebró el triunfo de Abelardo en el preconteo electoral y mencionó al actual mandatario, Gustavo Petro.

“¡@petrogustavo, el pueblo habló! ¡@ABDELAESPRIELLA Presidente!”, mencionó Pastrana en su cuenta de X.

Iván Duque fue otro de los expresidentes de Colombia que felicitó el logro de Abelardo y le desea muchos éxitos en su próxima gestión de la nación.

Otro en felicitar al próximo presidente de la república fue la candidata presidencial, Paloma Valencia, quien les deseó muchos éxitos tanto a Abelardo como a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió un video en sus redes sociales con su apoyo al próximo presidente, Abelardo De la Espriella. Fico comentó que tanto él como Jose Manuel Restrepo tienen las capacidades y están preparados para la responsabilidad de gobernar durante estos próximos 4 años el país.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán comentó al respecto, mencionando cómo en el país se vivió una jornada tranquila en donde se decidió a Abelardo como próximo presidente.

Juan Carlos Pinzón se pronunció al respecto, apoyando plenamente y felicitando a Abelardo De La Espriella por su logro.

En desarrollo…