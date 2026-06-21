Así reaccionaron las figuras políticas al triunfo de Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia 2026 al 2030

Tras la finalización del preconteo electoral, Colombia tendrá como nuevo presidente de la república a Abelardo De La Espriella, el abogado de 47 años, quien gobernará al país durante el periodo 2026-2030.
Luego de conocerse los resultados en donde el candidato del partido Defensores de la Patria fue victorioso ante Iván Cepeda, miles de partidos y figuras políticas del país se han expresado ante lo ocurrido en este domingo 21 de junio de 2026.
Uno de ellos fue el expresidente de la nación, Álvaro Uribe Vélez, quien publicó un trino en su cuenta de X felicitando al nuevo mandatario del país por el resultado durante las elecciones presidenciales.
El exmandatario entre los años 2002 y 2010 afirmó que Abelardo De La Espriella tiene la capacidad de recuperar democráticamente al país.
“Estamos seguros de que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos”
Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 21, 2026
a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda.…
También se pronunció el exmandatario de la república Andrés Pastrana, quien con breves palabras celebró el triunfo de Abelardo en el preconteo electoral y mencionó al actual mandatario, Gustavo Petro.
“¡@petrogustavo, el pueblo habló! ¡@ABDELAESPRIELLA Presidente!”, mencionó Pastrana en su cuenta de X.
¡ @petrogustavo el pueblo habló! ¡ @ABDELAESPRIELLA Presidente!— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) June 21, 2026
Iván Duque fue otro de los expresidentes de Colombia que felicitó el logro de Abelardo y le desea muchos éxitos en su próxima gestión de la nación.
Colombia ha elegido a un nuevo Presidente. Felicito a Abelardo de la Espriella (@DELAESPRIELLAE) , nuevo gobernante de Colombia, y a José Manuel Restrepo (@jrestrp ), nuevo Vicepresidente de nuestra patria, por su victoria, y les deseamos éxito en su gestión. También felicito a…— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 21, 2026
Otro en felicitar al próximo presidente de la república fue la candidata presidencial, Paloma Valencia, quien les deseó muchos éxitos tanto a Abelardo como a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano.
Felicitamos al doctor @ABDELAESPRIELLA y a @jrestrp nuevo presidente y vicepresidente de Colombia. Dios guíe sus pasos y permita que Colombia emprenda una senda de progreso basado en un estado pequeño, la libertad como principio de desarrollo económico y el bienestar social para…— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 21, 2026
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, compartió un video en sus redes sociales con su apoyo al próximo presidente, Abelardo De la Espriella. Fico comentó que tanto él como Jose Manuel Restrepo tienen las capacidades y están preparados para la responsabilidad de gobernar durante estos próximos 4 años el país.
Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán comentó al respecto, mencionando cómo en el país se vivió una jornada tranquila en donde se decidió a Abelardo como próximo presidente.
Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz. De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 21, 2026
Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera.…
Juan Carlos Pinzón se pronunció al respecto, apoyando plenamente y felicitando a Abelardo De La Espriella por su logro.
“Les deseo todos los éxitos y toda la sabiduría para estar a la altura de los retos”, expresó el exministro Juan Carlos Pinzón al felicitar a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo tras su victoria electoral. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qpGb4HwBn4— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
En desarrollo…