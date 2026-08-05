¿Quiere ayudar mientras celebra el cumpleaños de Bogotá? Así funcionará el ‘Ajiaco Solidario’ este 6 de agosto

Con motivo de la celebración de los 488 años de Bogotá, el Instituto para la Economía Social (IPES) puso en marcha la iniciativa ‘Ajiaco Solidario’, una jornada que busca apoyar a vendedores informales en condición de vulnerabilidad, adultos mayores y personas con discapacidad vinculados a los programas de la entidad.

Los clásicos están de vuelta: Bogotá calienta motores para el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos 2026

La actividad se realizará este jueves 6 de agosto en 41 restaurantes ubicados en 11 Plazas Distritales de Mercado de la ciudad. La mecánica es sencilla: por cada 20 platos de ajiaco vendidos durante la jornada, se entregará un mercado a personas beneficiarias de los programas del IPES.

La estrategia busca convertir uno de los platos más representativos de la gastronomía bogotana en una herramienta para fortalecer la economía social y promover la solidaridad entre los ciudadanos durante el aniversario de la capital.

“Con el ‘Ajiaco Solidario’ queremos que el plato más representativo de nuestra ciudad se convierta en una oportunidad para compartir, apoyar y fortalecer la economía social desde nuestras Plazas Distritales de Mercado”, afirmó Catalina Arciniegas, directora del Instituto para la Economía Social (IPES).

Además de contribuir con la iniciativa, quienes participen podrán conocer la oferta gastronómica de las Plazas Distritales de Mercado, espacios que, según el IPES, hacen parte de la historia y la identidad de Bogotá al conservar las tradiciones culinarias y dinamizar la actividad económica de cientos de comerciantes.

Durante la jornada también se habilitará un código QR que los asistentes deberán escanear para registrar la compra de su plato de ajiaco y contabilizar su aporte a la campaña solidaria.

Las plazas participantes serán Restrepo, La Concordia, 7 de Agosto, Kennedy, 12 de Octubre, 20 de Julio, Las Cruces, Las Ferias, Fontibón, Samper Mendoza y San Carlos, donde estarán habilitados los 41 restaurantes vinculados a la iniciativa.

Bogotá está a punto de estrenar un escenario que promete cambiar para siempre los conciertos en la ciudad

Con esta actividad, el Distrito busca que la conmemoración de los 488 años de Bogotá también tenga un componente social, invitando a los ciudadanos a apoyar a las poblaciones más vulnerables mientras disfrutan de una de las preparaciones más tradicionales de la cocina capitalina.

La jornada hace parte de las actividades programadas para conmemorar el cumpleaños de la ciudad, una celebración que durante agosto reúne eventos culturales, artísticos, deportivos y gastronómicos en distintos puntos de la ciudad. En este caso, el Distrito busca que la conmemoración también sirva para impulsar el trabajo de los comerciantes de las Plazas de Mercado.