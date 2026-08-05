Protestas en el sur y el centro de Bogotá: estado actual de las vías y TransMilenio

En la mañana de este miércoles 5 de agosto se registró una jornada de manifestaciones en el sur de Bogotá que interrumpió el tránsito vehicular y el servicio del transporte masivo. Las protestas se concentraron en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 46 Sur, en inmediaciones del Portal Américas, generando restricciones operativas.

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El reporte inicial de las autoridades locales confirmó el inicio de los cierres viales sobre el corredor de la troncal. La Secretaría Distrital de Movilidad informó que las “manifestaciones en el sur de la capital generaron un bloqueo exclusivo de carril, por lo que agentes de tránsito agilizan el tráfico en el sector”.

[07:46 a.m.] #GestiónDelTráfico 📣#AEstaHora Se activa manifestación en Av. Cali con calle 46 sur (Portal Américas).



❌Se genera afectación de la calzada exclusiva.

Grupo Guía y @TransitoBta agiliza el tráfico en el punto. pic.twitter.com/giYfZ7QIOc — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 5, 2026

Debido a la presencia de personas en la vía, el sistema de transporte masivo debió modificar sus recorridos habituales. TransMilenio comunicó que, ante la novedad, “iniciamos retornos en la Transversal 86, dejando de atender temporalmente las estaciones Biblioteca Tintal y Portal Américas, además de cancelar las rutas alimentadoras”.

Balance de usuarios e intervención institucional

⏰ #TMAhora (8:07 a. m.)#Actualización



📍 Portal Américas:



⛔️ Persisten las manifestaciones ajenas a la operación con afectación al servicio en el Portal Américas 🚏



⚠️ Las rutas implementan retornos en la estación Transversal 86 🚏↩️



❌ Continúan sin operar la estación… pic.twitter.com/rKuoRSRF9I — TransMilenio (@TransMilenio) August 5, 2026

Hacia las 8:00 de la mañana, las alteraciones en el corredor del suroccidente se mantuvieron de manera temporal. La empresa de transporte público reportó un impacto en la movilidad de 11.844 usuarios que utilizaban la troncal y las rutas alimentadoras de la zona durante la hora de mayor afluencia.

De forma simultánea, las autoridades del distrito monitorearon las exigencias presentadas por los manifestantes. La Secretaría de Gobierno de Bogotá detalló que “el equipo de Diálogo Social acompaña la movilización del sector LGBTI en el Portal Américas, al igual que la protesta por desplazamiento forzado presente en la Plaza de Bolívar”.

#Reportes | Nuestro equipo de Diálogo Social acompaña las siguientes acciones:



•El sector LGBTI del sur de Bogotá se respeta, se valora y se dignifica.

📍Portal Américas.



El equipo de Diálogo Social realiza acompañamiento a la manifestación que se desarrolla en el Portal… pic.twitter.com/tl7NpQm6O9 — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 5, 2026

Respecto al punto del centro de la ciudad, los gestores de convivencia entablaron comunicación con los ciudadanos instalados. La Secretaría de Gobierno de Bogotá agregó: “Durante la interlocución en la Plaza de Bolívar se recomendó el retiro de las carpas instaladas en el lugar por razones de seguridad, propuesta que fue acogida”.

Normalización de las rutas y flujo vehicular

⏰ #TMAhora (8:14 a. m.)#Actualización



📍 Portal Américas:



✅ Restablecemos el servicio troncal y de alimentación en el Portal Américas y en la estación Biblioteca Tintal.



🚍 A la hora comienza a normalizarse la operación, algunos servicios pueden verse retrasados debido al… pic.twitter.com/xDabxLGGRr — TransMilenio (@TransMilenio) August 5, 2026

Pocos minutos después del reporte institucional, las concentraciones de personas sobre la vía pública en el sur de la ciudad fueron disipadas. Las autoridades de tránsito procedieron al despeje de los carriles exclusivos para permitir el paso de los autobuses articulados.

Sobre las 8:10 de la mañana, la entidad gestora confirmó la reapertura de la infraestructura y el retorno paulatino de los servicios. “Restablecemos el servicio troncal, alimentadores y la atención en estaciones, iniciando la normalización de las frecuencias tras el cierre temporal”, concluyó TransMilenio.