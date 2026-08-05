Distrito aclara que reforma tributaria de Bogotá no crea retenciones para pagos con Bre-B ni billeteras virtuales

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, salió al paso de las interpretaciones que surgieron alrededor del proyecto de reforma tributaria presentado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y aseguró que la iniciativa no contempla la creación de una retención tributaria para los pagos realizados a través de Bre-B o de otras billeteras digitales.

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Según explicó la funcionaria, el propósito del proyecto es precisamente eliminar una retención que actualmente afecta a pequeños comerciantes cuando reciben pagos mediante tarjetas de débito y crédito, y no ampliar el cobro a nuevos medios de pago.

“En Bogotá no vamos a cobrar ICA por el pago con Bre-B ni con ninguna billetera virtual. De hecho, en nuestro acuerdo por una ciudad inteligente eliminamos la retención de ICA que hoy pagan los pequeños comerciantes cuando reciben pagos con tarjeta de débito o crédito”, afirmó Cadena.

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Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá. Foto: Suministrada por Secretaría de Hacienda

La secretaria indicó que, tras los comentarios recibidos durante la discusión de la iniciativa, la Administración Distrital decidió trabajar con los concejales ponentes para ajustar la redacción del articulado y evitar interpretaciones equivocadas.

“Agradecemos los comentarios que nos permiten mejorar la redacción del artículo para que no quede duda. Ya estamos trabajando con los ponentes en los ajustes”, señaló.

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Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, presentó el cupo de endeudamiento ante el Concejo de Bogotá Foto: Secretaría de Hacienda

Cadena insistió en que la propuesta mantiene sin cambios el tratamiento tributario para los pagos efectuados mediante Bre-B y otras billeteras virtuales.

“Los más pequeños comerciantes no volverán a pagar la retención de Industria y Comercio al recibir pagos con tarjeta y Bre-B, y las demás billeteras virtuales seguirán en las condiciones actuales. Es decir, no tendrán ninguna retención del ICA en Bogotá”, sostuvo.

El proyecto de reforma tributaria, denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, fue radicado por la administración de Carlos Fernando Galán ante el Concejo de Bogotá con el objetivo de actualizar normas tributarias, fortalecer la transformación digital de la ciudad y hacer ajustes en diferentes disposiciones fiscales.

La iniciativa se encuentra en trámite en la corporación, donde será objeto de discusión y votación por parte de los concejales.