Alcaldía de Bogotá inicia la entrega de 9.700 computadores a ciudadanos de este programa

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acudió a tres viviendas del barrio La Gloria, en la localidad de San Cristóbal, para entregar computadoras portátiles. Las familias asignadas obtuvieron las herramientas tecnológicas mediante una selección aleatoria realizada entre los usuarios inscritos en el proyecto institucional denominado ‘Conexión Social’.

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La meta trazada por la administración distrital contempla la distribución total de 9.700 computadores en diversos sectores de la capital. Los elementos tecnológicos se destinan a los núcleos familiares que ya disponen del servicio de conectividad sin costo a través de la estrategia pública implementada en la ciudad.

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Sobre el desarrollo de las asignaciones, el alcalde Galán afirmó que se está “llegando a distintos sectores de Bogotá con tecnología para los beneficiarios de Conexión Social; ya entregamos 700 equipos y continuaremos con el proceso para cubrir la demanda existente”.

Fases de cobertura y criterio de selección en las localidades

El recorrido llevado a cabo en el sector suroriental corresponde a la etapa inicial de distribución, en la cual se otorgarán 2.425 unidades. Las primeras localidades incluidas en el cronograma institucional abarcan Kennedy, Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, concentrando la atención en áreas con necesidades específicas.

Un computador no solo conecta a Internet. También conecta sueños, aprendizajes y nuevas oportunidades.



En La Gloria, San Cristóbal, tres familias recibieron su nueva herramienta para llegar más lejos.



¡Y esto apenas comienza! Conexión Social seguirá llegando a miles de hogares… pic.twitter.com/GINAZeJsuh — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) August 4, 2026

Para la identificación de las familias receptoras, la Secretaría Distrital de Integración Social aplicó criterios de focalización socioeconómica. El secretario distrital de Integración Social, Roberto Angulo, sostuvo que se seleccionó a “los participantes del programa para asignarles los equipos, dando prioridad a las viviendas que cuenten con niños y jóvenes matriculados en jardines y colegios”.

Alianza entre la administración distrital y la ETB

La iniciativa es coordinada por la Alcaldía Mayor junto a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). El acceso a la conectividad y a los dispositivos se dirige a hogares clasificados entre los grupos A1 y C9 del Sisbén, ubicados en sectores de estratos 1 y 2 que dispongan de la red de fibra óptica de la empresa pública.

Estamos entregando 9.700 computadores gratis a familias de Bogotá.



Cada computador es una herramienta para estudiar, aprender, trabajar y abrirse camino hacia nuevas oportunidades.



Con Conexión Social ya hemos conectado a más de 83.000 hogares y ahora damos este siguiente paso:… pic.twitter.com/aXzFmq8dW3 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 4, 2026

Respecto al propósito del convenio interinstitucional, el presidente de la ETB, Diego Molano, señaló: “Con este proyecto facilitamos herramientas para la formación académica de los jóvenes y la capacitación de madres cabeza de familia en las zonas priorizadas”.

De igual forma, la administración distrital habilitó puntos de atención presencial dentro de la Red CADE. En estas sedes los ciudadanos pueden consultar las condiciones requeridas e iniciar el trámite de postulación para acceder a los beneficios de conectividad y herramientas tecnológicas en sus respectivas comunidades.