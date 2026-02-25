¿Habrá reforma tributaria en Bogotá, tras intento fallido del año anterior? Secretaria de Hacienda del Distrito habla en SEMANA

SEMANA. Empecemos con el tema coyuntural de los impuestos. Ya está definido el calendario tributario. En el caso del predial, qué debe esperar la ciudadanía. Si hay nuevos predios en Bogotá y por consiguiente, más recursos ¿le podría salir más barato el aporte a los contribuyentes o no?.

Ana María Cadena. Para 2026 entraron alrededor de 74.000 predios nuevos a la base catastral de Bogotá y eso significa que tendremos ingresos por impuesto predial asociados a ellos.

En todo caso, hay que recordar que el incremento del impuesto predial está muy acotado por la ley, por los topes que están definidos. De esa manera, aunque aumente el valor catastral de los predios, el ingreso por el impuesto no crece al mismo ritmo.

Lo que nosotros estamos previendo para 2026 es recaudar 5,2 billones de pesos por impuesto predial, frente a 4,8 billones en 2025.

El impuesto, sobre todo en el sector residencial, no está presentando un crecimiento muy significativo para el contribuyente. En al menos el 40 % de los predios no crece, sino máximo la inflación, algunos incluso en menos. Por consiguiente, es un comportamiento bastante razonable.

SEMANA. Con esos 4,8 billones recaudados el año pasado lograron o incumplieron la meta prevista?.

A.M.C.: Estuvimos muy cerca de la meta. El cumplimiento fue de alrededor del 98 %.

SEMANA. ¿Qué pasa con la gente que no paga? y cómo estuvo el aporte solidario que incluyen en el formulario?

A.M.C.: En 2025 tuvimos el nivel más alto de aportes voluntarios en los últimos 15 años, descontando el año de la pandemia. Fueron 25.000 y lo valoramos como un mensaje de confianza y compromiso de los contribuyentes.

SEMANA. Aparte de los solidarios, que aportan más, ¿qué tanta gente utiliza el descuento por pronto pago?.

A.M.C.: En Bogotá la gente valora mucho ese descuento por pronto pago, que equivale al 10 %. Alrededor del 80 % de los contribuyentes pagan con ese beneficio.

Predial Foto: Alcaldía de Cali

SEMANA. Contando con todo el paquete de impuestos que aportan los habitantes de Bogotá, ¿cuánto aportará ese recaudo al presupuesto previsto para este año?

A.M.C.: La meta de recaudo para 2026 es de 16,8 billones de pesos. Esa cifra equivale a cerca del 40 % de los ingresos del Distrito. En esta ciudad la participación de los ingresos propios es muy alta. Si a eso le sumamos las contribuciones, tasas, multas, sanciones e intereses, tendríamos que casi el 50 % de nuestros ingresos vienen de recursos propios.

SEMANA. ¿Qué otras fuentes de financiamiento tiene Bogotá para este año y qué tanto recibirán por transferencias de la Nación?

A.M.C.: Para el caso de Bogotá, las transferencias de la Nación representan el 25 % del Presupuesto. Ahí estamos hablando del sistema general de participaciones-SGP, pero también de los recursos que se transfieren para el régimen subsidiado, que provienen de la ADRES. Hay otras transferencias desde el nivel central, como por ejemplo, del ICBF.

SEMANA. La venta de activos suele ser fuente de financiación. Se habla de la de Grupo Energía Bogotá-GEB. Esa transacción hace parte de este engranaje.

A.M.C.: Haría parte, sí. Estamos en ese proceso previo de revisión de mercado, de estructuración de lo que podría ser la operación. Todo dependerá de que las condiciones sean favorables para el Distrito. Sería un recurso que entraría como una fuente para nuestro presupuesto.

Concejo de Bogotá. Imagen de referencia. Foto: Concejo de Bogotá.

Reforma tributaria

SEMANA. Luego de las dificultades que tuvieron el año pasado, al tramitar una reforma tributaria en el Concejo, ¿tienen pensado presentar otra?

A.M.C.: Será una decisión que tomará el alcalde en algún momento de este año. Por el momento hay revisiones sobre el tema.

SEMANA. Usted ha explicado al detalle el cobro por alumbrado público. ¿Qué han pensado?

A.M.C.: Sería también una decisión del alcalde, por supuesto, y del Concejo de Bogotá. El tema si ha hecho siempre parte del conjunto de propuestas que hemos planteado para fortalecer los ingresos de la ciudad.

Transporte público

SEMANA. Los habitantes de la ciudad fueron sorprendidos al inicio del año con un aumento en el transporte público, que, inclusive, llevó al propio presidente Petro a solicitar al alcalde Carlos Fernando Galán, la manera de volver a bajar esa alza. Ese incremento ayudaría a bajar el déficit de TransMilenio, por ejemplo.

A.M.C.: El alza que se dio en la tarifa TransMilenio tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es el salario mínimo que afecta directamente los costos del sistema. También hay otros factores que lo afectan, como el costo del gas, que también ha tenido un incremento mucho más allá de lo que inicialmente se había previsto.

Por decisión del alcalde, lo que se hizo fue no trasladar toda esa sumatoria de mayores costos a la tarifa del usuario. Tenemos que seguir haciendo ejercicios al interior del Distrito para buscar más eficiencias, para buscar ingresos dentro del sector movilidad que permitan cerrar esos mayores costos asociados a las variables ya mencionadas.

Evasión en TransMilenio Foto: guillermo torres-semana

Lo que el alcalde ha dicho es que si el gobierno nacional dispone de recursos este año que puedan ser llevados a financiar el FET-Fondo de Estabilización de Tarifas, y en ese sentido permitan una reducción de la tarifa, por supuesto que el Distrito estaría dispuesto. Pero la realidad es que en este momento no hay ingresos adicionales de parte de la Nación que puedan llegar al Distrito este año.

Mientras tanto, el incremento de la tarifa es necesario para cubrir los costos adicionales y ni siquiera los cubre en su totalidad.

SEMANA. ¿Cuál es la realidad del déficit de TransMilenio’

A.M.C.: Desde el Plan de Desarrollo hicimos un compromiso con la ciudad y con el Concejo de buscar que los gastos que tenemos con el FET crecieran menos de lo previsto. La meta fue disminuirlo en 1,5 billones de pesos en estos cuatro años. Eso lo estamos cumpliendo. Sin embargo, el FET hoy le cuesta a la ciudad cada año más de 3 billones de pesos. Es decir, la operación de TransMilenio en su totalidad cuesta alrededor de 6 billones de pesos, de los cuales la mitad son ingresos producto de la tarifa de los usuarios y la otra mitad son ingresos que debe poner el Distrito para lograr esa financiación.

No estamos buscando -de ninguna manera- pensar que el sistema sea autosostenible. Entendemos que hay un propósito social detrás de un sistema de transporte público. Pero sí es necesario seguir trabajando en buscar eficiencias para el sistema. Hemos logrado, por un lado, disminuir la evasión y por otro, una cofinanciación (con la Nación) de la nueva flota eléctrica para el sistema.

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

SEMANA. Con la entrada del Metro podría haber reducción de déficit, porque si las rutas lejanas que son las que más cuestan estaría cubiertas con el nuevo transporte...

A.M.C.: Lo que prevemos es que con la entrada del Metro el déficit pueda impactarse positivamente.

SEMANA. ¿Cómo va la idea de retomar el proyecto de la ALO norte?

A.M.C.: Estamos en proceso de revisar la posibilidad de estructurar ese proyecto, sí.

Inversiones para la seguridad

SEMANA. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a la gente, porque a la larga se pagan impuestos, pero no se siente el retorno en la garantía de poder salir sin riesgo a la calle. ¿Qué inversiones harán para abordar este tema en 2026?

A.M.C.: El presupuesto del sector seguridad ha crecido de manera significativa durante la administración del alcalde Galán. No se había visto antes un presupuesto por encima de un billón de pesos para el tema, incluyendo tanto el presupuesto de funcionamiento como el de inversión. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy significativo por incrementar el presupuesto de ese sector, que, por supuesto, es del corazón del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura.