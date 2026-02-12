Bogotá

Definidas oficialmente las nuevas fechas límite para el pago de impuestos en Bogotá: predial, vehicular

SEMANA está en la presentación de las fechas y modalidades de pago para impuestos prediales y de vehículos de los bogotanos.

Camilo Eduardo Velásquez

12 de febrero de 2026, 8:34 a. m.
Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos de Bogotá.
Año a año, los ciudadanos se proyectan financieramente para asumir sus responsabilidades tributarias, es por esto que las fechas límite se pueden convertir en un aliado o en una amenaza para los contribuyentes.

Estos pagos de la ciudadanía son clave para el funcionamiento del país. El Distrito busca recaudar sus bienes para así proyectar los presupuestos que le permitan llevar a cabo las medidas gubernamentales, mantenimiento de vías, sostenimiento del Estado, entre otras.

En la mañana de este jueves 12 de febrero, la Secretaría de Hacienda de Bogotá confirmó las fechas clave que deben tener en cuenta los contribuyentes para así lograr el recaudo estatal.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda explica la recaudación para este 2026.
Según Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, actualmente, 81.512 vehículos y 17.902 predios (de los cuales, 8.725 están excentos) forman parte de los bienes que deben pagar su impuesto este año.

La secretaria explicó que el pago de estos impuestos se puede hacer a través de la página web www.haciendabogota.gov.co. Adicionalmente, quien guste realizar el pago de forma presencial, puede hacerlo en la Red SuperCADE.

Para la declaración, se debe tener en cuenta que el plazo es hasta el 8 de mayo.

Las fechas con descuento para el pago de predial van hasta el 17 de abril, mientras, el 15 de mayo es el último día con beneficio para quienes pagan el impuesto vehicular.

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

El lapso para el pago de el predial sin multa va desde hoy hasta el 10 de julio, mientras, para vehículos, el último día sin inconvenientes es el 24 de julio.

Si se desea hacer el pago en cuotas, la Secretaría ofrece cuatro fechas de cobro:

  • 5 de junio
  • 14 de agosto
  • 2 de octubre
  • 4 de diciembre

Cadena subrayó que “por primera vez se puede pagar con tarjeta de crédito en el SuperCADE”.

Si no aparece su impuesto es porque debe declararlo. Si definitivamente no lo encuentra en la página web, solicite su atención presencial en los puntos de atención SuperCADE”, señaló Cadena.

¿Qué se hace con los impuestos?

La Secretaría dispone de un presupuesto a partir de la recaudación que se consiga en el año, esta cifra se dispone con cada $ 100.000 que llegan al Distrito, de los cuales “$ 40.200 se van para salud y educación”, mientras que “$ 38.400 se van a vías y transporte público”. Estas cifras “se encontrarán en la factura”, afirmó la secretaria.

La meta para este año es el recaudo de $ 16,9 billones, que, teniendo en cuenta las cifras señaladas, deberían ir 6,79 billones a salud y educación, mientras que 6,48 estarían destinados a vías y transporte público.

En nuestra ciudad existe un “aporte voluntario”, el cual representa el 10 % del pago. Para 2025, la ciudad tuvo su mayor recaudo por esta modalidad, “aproximadamente $ 29.000 millones”.

La Secretaría de Hacienda es la organización encargada de recaudar y administrar los principales impuestos distritales de la capital de la República. Desde la Oficina Virtual de la entidad, los ciudadanos podrán cancelar sus obligaciones y es allí mismo en donde pueden descargar los valores específicos de su propiedad.

Noticias Destacadas