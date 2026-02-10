EL DEBATE

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

El mandatario de los capitalinos se refirió a las versiones que en su momento surgieron sobre la movilización de estos vehículos.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 5:54 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: Esteban Vega

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la que abordó diversos temas, el burgomaestre se refirió a las versiones que en su momento circularon respecto a imponerle pico y placa a los vehículos particulares que se consideran híbridos.

“Supimos que la Alcaldía de Bogotá estaría poniendo sobre la mesa que los vehículos híbridos, no enchufables, pierdan el beneficio de la exención del pico y placa. (…)Nosotros nos contactamos con la Alcaldía de Bogotá para preguntarles: ‘Mire, tenemos esta información, ¿lo están evaluando o no?’. No nos dicen ni que sí, ni que no. No confirman, pero no niegan. Entonces, si usted no confirma y no niega, quiere decir que esta sí es una posibilidad de que les pongan pico y placa a los vehículos híbridos no enchufable“, se dijo en la emisora Blu Radio, en diciembre pasado. En ese momento, la Alcaldía de Bogotá le dijo a SEMANA que tal versión no era cierta.

Galán se refirió al tema. “Esa discusión está cerrada, ¿en qué sentido? En que fue el Concejo de Bogotá, en el Plan de Desarrollo, el que determinó que los híbridos no tenían pico y placa. Entonces, nosotros respetamos eso, es una decisión del Concejo de Bogotá. Los híbridos no tienen pico y placa”.

“Así está y no lo vamos a cambiar. Ahora, yo sí creo que después de que pase este Plan de Desarrollo, que está vigente, el país, no solamente Bogotá, tienen que dar una discusión sobre el tema de los híbridos porque yo sí creo que hay vehículos híbridos que reducen la contaminación, efectivamente. Pero hay otros que no son realmente híbridos, la reducción de la contaminación es mínima o casi nula, pero quedan categorizados como si fueran híbridos”, agregó el alcalde Galán.

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Cali: restricción y excepciones para el miércoles 11 de febrero de 2026

Vehículos

Rotación del pico y placa en Medellín para este miércoles 11 de febrero: así cambiará la medida; evite multas

Vehículos

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles 11 de febrero

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este martes, 10 de febrero: estos son los carros con restricción

Vehículos

BMW, Nissan, Deepal y Chevrolet reinaron en la elección de FIPA para los mejores autos del año: todos se venden en Colombia

Vehículos

¿Carros reportados en aseguradoras pierden valor? Es clave indagar por el historial de un vehículo antes de comprarlo

Vehículos

Presidente de Toyota vuelve a cargar contra los carros eléctricos mientras defiende a los híbridos

El Debate

Carlos Fernando Galán se confiesa en vivo sobre Petro y dice en qué le ha ayudado a Bogotá: “A él le duele”

El Debate

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció plan para ponerles tatequieto a los delincuentes: “Porque no pasa nada”

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

“Entonces, esa discusión hay que hacerla, pero eso depende de reglas nacionales, es a futuro. En nuestra alcaldía no lo vamos a cambiar”, puntualizó sobre el particular.

YouTube video ITicI7S-Avo thumbnail

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en su momento dijo que hay carros híbridos que son “de mentiras”, cuando habló de imponerles más impuestos. “Es que lo que se encontró por parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es que esos híbridos no eran realmente de transición energética. Son más consumidor de gasolina que generación de energía eléctrica. En la práctica era una trampa al sistema aduanero que estaba recibiendo un estímulo que no corresponde a la realidad y simplemente lo que se está diciendo es que estos híbridos, que son de mentira, llevémoslos al IVA (Impuesto al Valor Agregado) general”.

¿Cuál es el híbrido “de mentiras”?

La duda de quienes adquirieron vehículos híbridos no enchufables radica en el tipo de tecnología que tengan sus autos y es allí que la diferenciación de estas es clave, pues entra a jugar la denominación mild hybrid (MHEV) o híbrido ligero, lo que algunos han llamado “híbridos de mentiras”.

En este caso, el microgenerador que incorporan brinda asistencias en temas puntuales como el arranque o la conducción en pendientes, y no permite que el auto opere en modo 100 % eléctrico, alejándolo del propósito inicial, que es generar cero emisiones.

Al otro lado se encuentran los híbridos enchufables, vehículos que combinan un motor eléctrico y un motor de gasolina (PEHV), lo que los lleva a funcionar en modo 100 % eléctricos por muchos más kilómetros, lo que aporta en la disminución de emisiones.

De igual forma, los híbridos de rango extendido permiten desarrollar una tecnología en la que el motor a combustión solo se dedica a cargar la batería eléctrica, algo bastante funcional, pues el auto siempre será impulsado por el motor eléctrico.

Más de Vehículos

Operativos de control en el primer día del año con el nuevo pico y placa en Cali

Así rotará el pico y placa en Cali: restricción y excepciones para el miércoles 11 de febrero de 2026

El Debate, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,

¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín para este miércoles 11 de febrero: así cambiará la medida; evite multas

Así funciona la medida de pico y placa en la capital del país para este martes.

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles 11 de febrero

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.

Rota pico y placa en Cali para este martes, 10 de febrero: estos son los carros con restricción

Con el fin del acuerdo automotor con Brasil, los vehículos importados enfrentarán un arancel del 16,1 %, afectando a marcas como Toyota, Renault y Volkswagen.

BMW, Nissan, Deepal y Chevrolet reinaron en la elección de FIPA para los mejores autos del año: todos se venden en Colombia

La pérdida total en un carro se puede dar por lo elevados que puedan resultar los costos de su reparación.

¿Carros reportados en aseguradoras pierden valor? Es clave indagar por el historial de un vehículo antes de comprarlo

Logo de Toyota

Presidente de Toyota vuelve a cargar contra los carros eléctricos mientras defiende a los híbridos

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

¿Quiénes manejan mejor, los hombres o las mujeres?

Impulsan cambios que pondrían a conductores a cumplir nuevas reglas: decisión está en manos de los tribunales

Noticias Destacadas