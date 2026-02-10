¿Vehículos híbridos tendrán pico y placa en Bogotá? Alcalde Carlos Fernando Galán despeja en SEMANA las dudas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, en la que abordó diversos temas, el burgomaestre se refirió a las versiones que en su momento circularon respecto a imponerle pico y placa a los vehículos particulares que se consideran híbridos.

“Supimos que la Alcaldía de Bogotá estaría poniendo sobre la mesa que los vehículos híbridos, no enchufables, pierdan el beneficio de la exención del pico y placa. (…)Nosotros nos contactamos con la Alcaldía de Bogotá para preguntarles: ‘Mire, tenemos esta información, ¿lo están evaluando o no?’. No nos dicen ni que sí, ni que no. No confirman, pero no niegan. Entonces, si usted no confirma y no niega, quiere decir que esta sí es una posibilidad de que les pongan pico y placa a los vehículos híbridos no enchufable“, se dijo en la emisora Blu Radio, en diciembre pasado. En ese momento, la Alcaldía de Bogotá le dijo a SEMANA que tal versión no era cierta.

Galán se refirió al tema. “Esa discusión está cerrada, ¿en qué sentido? En que fue el Concejo de Bogotá, en el Plan de Desarrollo, el que determinó que los híbridos no tenían pico y placa. Entonces, nosotros respetamos eso, es una decisión del Concejo de Bogotá. Los híbridos no tienen pico y placa”.

“Así está y no lo vamos a cambiar. Ahora, yo sí creo que después de que pase este Plan de Desarrollo, que está vigente, el país, no solamente Bogotá, tienen que dar una discusión sobre el tema de los híbridos porque yo sí creo que hay vehículos híbridos que reducen la contaminación, efectivamente. Pero hay otros que no son realmente híbridos, la reducción de la contaminación es mínima o casi nula, pero quedan categorizados como si fueran híbridos”, agregó el alcalde Galán.

“Entonces, esa discusión hay que hacerla, pero eso depende de reglas nacionales, es a futuro. En nuestra alcaldía no lo vamos a cambiar”, puntualizó sobre el particular.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, en su momento dijo que hay carros híbridos que son “de mentiras”, cuando habló de imponerles más impuestos. “Es que lo que se encontró por parte de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es que esos híbridos no eran realmente de transición energética. Son más consumidor de gasolina que generación de energía eléctrica. En la práctica era una trampa al sistema aduanero que estaba recibiendo un estímulo que no corresponde a la realidad y simplemente lo que se está diciendo es que estos híbridos, que son de mentira, llevémoslos al IVA (Impuesto al Valor Agregado) general”.

¿Cuál es el híbrido “de mentiras”?

La duda de quienes adquirieron vehículos híbridos no enchufables radica en el tipo de tecnología que tengan sus autos y es allí que la diferenciación de estas es clave, pues entra a jugar la denominación mild hybrid (MHEV) o híbrido ligero, lo que algunos han llamado “híbridos de mentiras”.

En este caso, el microgenerador que incorporan brinda asistencias en temas puntuales como el arranque o la conducción en pendientes, y no permite que el auto opere en modo 100 % eléctrico, alejándolo del propósito inicial, que es generar cero emisiones.

Al otro lado se encuentran los híbridos enchufables, vehículos que combinan un motor eléctrico y un motor de gasolina (PEHV), lo que los lleva a funcionar en modo 100 % eléctricos por muchos más kilómetros, lo que aporta en la disminución de emisiones.

De igual forma, los híbridos de rango extendido permiten desarrollar una tecnología en la que el motor a combustión solo se dedica a cargar la batería eléctrica, algo bastante funcional, pues el auto siempre será impulsado por el motor eléctrico.